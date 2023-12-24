شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل توفر ميزة خاصة بالبطارية لهواتف أندرويد.. كيف تستفيد منها؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدأ جوجل أخيرًا في إخبارك عندما يكون هاتفك الذي يعمل بنظام Android به بطارية متدهورة، بحسب موقع Android Authority ، وعلى عكس مستخدمي iPhone، الذين تمكنوا من رؤية إحصائيات صحة بطارية هواتفهم من إعداداتهم لفترة طويلة، ويحتاج مالكو Android حاليًا إلى تطبيق تابع لجهة خارجية أو يجب عليهم إدخال رموز أوامر خاصة للتحقق من صحة البطارية.

وأضافت ميزة Pixel Features Drop لهذا الشهر بالفعل معلومات جديدة عن البطارية، ويعرض حاليًا تاريخ تصنيع البطارية وعدد دوراتها.

لكن Android 14 QPR2 Beta 2 يضيف صفحة "صحة البطارية" مخفية، كما يقول الرحمن، وعلى الرغم من أنه لا يتضمن بعد مقياسًا فعليًا لصحة البطارية، إلا أن الكود يشير إلى أنه يمكن أن يعرض معلومات مثل "النسبة المئوية المقدرة لشحن البطارية التي يمكن شحنها حاليًا" عقد مقارنة بما كان عليه عندما كان جديدا.

وبحسب التقرير، فتوجد أيقونات تمثل على ما يبدو أشياء مثل انخفاض سعة البطارية أو عدم اكتشاف البطارية، ويقول أيضًا إن تطبيق الإعدادات سيرسل "نصائح" عند وجود أي تحديثات حول صحة البطارية (على سبيل المثال، إذا لم يتمكن هاتفك من اكتشاف البطارية أو تدهورت صحة البطارية).

وقد يبدو مؤشر صحة البطارية بمثابة ميزة أساسية جدًا لأصحاب iPhone، الذين تمكنوا من الوصول إلى معلومات حالة البطارية لسنوات ، ولكن من الجيد أن نرى أن مالكي Android قد يحصلون أخيرًا على مؤشر يمكن الوصول إليه مباشرة من تطبيق الإعدادات القياسي، خاصة وأن أصبحت قطع الغيار الأصلية (بما في ذلك البطاريات) وأدلة الإصلاح الذاتي متاحة بسهولة أكبر .