شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: رفض تسجيل براءة اختراع لآلة تعمل بالذكاء الاصطناعي.. لهذا السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت المحكمة العليا في بريطانيا، إن الذكاء الاصطناعي لا يمكن أن يُذكر في براءة اختراع باعتباره مخترع فكرة أو منتج جديد، في حكم يثير تساؤلات وجودية حول علاقتنا مع الآلات التي أصبحت أكثر ذكاءً من أي وقت مضى.

وقال اللورد كيتشين، وهو يصدر الحكم: "نستنتج أن "المخترع" يجب أن يكون شخصًا طبيعيًا، الإنسان وحده هو الذي يستطيع أن يخترع اختراعًا."

تم الاستماع إلى القضية لأول مرة في عام 2018 من قبل مؤسس شركة Imagination Engines ستيفن ثالر، الذي سعى للحصول على براءات اختراع لتسمية جهاز الذكاء الاصطناعي الخاص به DABUS باعتباره المخترع.

وتقدم ثالر بطلب إلى محاكم مختلفة لإدراج DABUS باعتباره مخترع حاوية الطعام التي يمكن للروبوتات الإمساك بها بسهولة، وضوء تحذير وامض مصمم لجذب الانتباه أثناء حالات الطوارئ.

وقد رفض كل من مكتب براءات الاختراع الأوروبي (EPO) ومكتب المملكة المتحدة للملكية الفكرية (UKIPO) الطلب، على أساس أن المخترع المحدد في الطلب يجب أن يكون إنسانًا - وليس آلة، وقد أيدت المحكمة العليا في المملكة المتحدة القرار، وهي المرة الأولى التي يتم فيها الاستماع إلى قضية من هذا النوع في أعلى محكمة في أي بلد.

قال ثالر ، عندما سُئل عن شعوره تجاه الحكم: " DABUS، وهو كائن اصطناعي واعي، ابتكر في الواقع اختراعات جديدة". "لسوء الحظ، لم يرغب أحد في الالتزام بالتعمق في التكنولوجيا نفسها وبدلا من ذلك، ساد الاعتقاد والتحيز على المستوى المجتمعي، وفقا لما أوردته TheNextWeb.

يعد ثالر جزءًا من مشروع المخترع الاصطناعي، وهو فريق من الباحثين والمحامين الذين يسعون للحصول على حقوق الملكية الفكرية للمخرجات الناتجة عن الذكاء الاصطناعي في غياب مخترع أو مؤلف بشري تقليدي.

ويجادلون بأن منح حقوق براءات الاختراع لأنظمة الذكاء الاصطناعي من شأنه أن يشجع الشركات على الاستثمار في تطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي، لأنها ستكون أكثر ثقة بقدرتها على الحصول على براءة اختراع للنتائج.

وفي حين أن السلطات في الولايات المتحدة وأوروبا والمملكة المتحدة لم ترحب بهذه الفكرة إلا بالكاد، فقد حصلت شركة دالوس بشكل مدهش على حقوق براءات الاختراع في كل من جنوب أفريقيا وأستراليا، الأمر الذي أثار ردود فعل عنيفة كبيرة.

وفقًا لبعض الخبراء، قد لا يكون إصدار حقوق براءات الاختراع للآلات أمرًا مثيرًا للسخرية كما يصوره البعض.

ونقلت بلومبرج عن يوهان ليانياج، الشريك في شركة لينكلاترز للمحاماة قولها: إنه بالنظر إلى مدى سرعة توسع قدرات الذكاء الاصطناعي، فإن هذه المشكلة "قد تحتاج إلى معالجة مرة أخرى في المستقبل".

وقالت: "إذا كانت حكومة المملكة المتحدة جادة في تطلعها إلى ترسيخ نفسها كقوة عظمى في مجال الذكاء الاصطناعي، فقد يكون من الضروري التدخل التشريعي للسماح بأهلية الحصول على براءة اختراع للاختراعات التي يتم إنشاؤها بشكل مستقل بواسطة أنظمة الذكاء الاصطناعي".