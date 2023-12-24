تكنولوجيا: صور حية توضح تصميم Huawei Nova 12 مع تفاصيل أسعار السلسلة القادمة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - ينطلق حدث هواوي في 26 من ديسمبر للإعلان الرسمي عن سلسلة Nova 12، ولقد إستعرضت أحدث التسريبات صور حية لأحد إصدارات الشركة من السلسلة القادمة، مع الأسعار التي تنطلق بها السلسلة للأسواق.

تتضمن سلسلة Nova 12 المرتقبة من هواوي عدد 4 من الإصدارات الجديدة التي تشمل الإصدار الرئيسي مع Nova 12 Pro، وNova 12 Lite، إلى جانب هاتف Nova 12 Ultra.

وتكشف التسريبات عن سعر Nova 12 الذي يبدأ من 465 دولار تقريباً، وNova 12 Pro الذي يبدأ من 634 دولار تقريباً، كما تشير التسريبات إلى أن هاتف Nova 12 Ultra يأتي بسعر يبدأ من 775 دولار تقريباً.

ولقد إستعرضت الصور الحية المسربة التي نشرت على منصة Weibo تصميم هاتفي Nova 12 Ultra وPro، حيث يظهر Nova 12 Ultra بتصميم جلدي فاخر في الغطاء الخلفي أو تصميم زجاجي.

كما أكدت الصور الحية على أن Nova 12 Ultra يتوفر بثلاثة إختيارات في الألوان تشمل الأزرق، والأسود، إلى جانب اللون الأبيض.

ويظهر النموذج الجلدي من هاتف Ultra بتصميم غير تقليدي، مع شعار “nova” في الجزء السفلي من الغطاء الخلفي.

من جانب أخر يظهر Nova 12 Pro باللون البنفسجي، مع تصميم للكاميرة الرئيسية يحاكي تصميم الكاميرة في إصدار Ultra.

ويأتي هاتفي Nova 12 Pro و12 Ultra بمعالج Kirin 9000s الذي يدعم الإتصال بشبكات 5G، ومن المقرر أن يضم الهاتفين شاشة منحنية OLED بدقة 1.5K.

أيضاً تأتي الكاميرة في Nova 12 Pro وUltra بإعدادات ثلاثية بمستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل بميزة التثبيت البصري، مع كاميرة بزوايا عرض فائقة الإتساع، ومستشعر telephoto للتكبير البصري حتى مرتين، وتأتي كاميرة السيلفي بدقة 60 ميجا بيكسل.

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