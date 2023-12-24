شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هل تطرد جوجل 30 ألف موظف بسبب الذكاء الاصطناعى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى محاولة لاحتضان الدور المتزايد للذكاء الاصطناعي (AI) في عملياتها، كشف تقرير حديث عن أن جوجل تفكر في إعادة تنظيم جوهرية داخل وحدة مبيعات الإعلانات التابعة لها والتي تضم 30 ألف شخص.

ومع ذلك، أثارت هذه الخطوة مخاوف بشأن تخفيضات الوظائف المحتملة، خاصة بعد تسريح العمال الأخير في جوجل والذي أثر على أكثر من 12000 موظف في عام 2023، وفقا لتقرير indiatoday .

وتتوافق عملية إعادة الهيكلة هذه مع اعتماد جوجل المتزايد على تقنيات التعلم الآلي لتبسيط عمليات شراء الإعلانات عبر منصاتها المختلفة، على مر السنين قدمت شركة التكنولوجيا العملاقة أدوات تعمل بالذكاء الاصطناعي مصممة لتعمل على إنشاء إعلانات جديدة، مما ساهم بشكل كبير في إيراداتها السنوية، التي تقدر بعشرات المليارات من الدولارات، وتعد كفاءة هذه الأدوات إلى جانب الحد الأدنى من مشاركة الموظفين، تؤدي إلى هوامش ربح عالية.

وفقا لتقرير صادر عن The Information، قد يؤدي تقدم الذكاء الاصطناعي داخل Google إلى إزاحة الوظائف، مما يدفع الشركة إلى التفكير في دمج الموظفين وتسريح العمال المحتمل عن طريق إعادة تعيين الموظفين في وحدة مبيعات العملاء، المسؤولة عن إدارة العلاقات مع كبار المعلنين، وفقًا للمصدر المذكور ، تم الكشف عن قرار وضع أدوار معينة خلال اجتماع إعلانات جوجل على مستوى القسم.

وفي شهر مايو، كشفت جوجل عن "عصر جديد من الإعلانات المدعومة بالذكاء الاصطناعي"، حيث قدمت تجربة محادثة باللغة الطبيعية داخل إعلانات جوجل، تهدف هذه المبادرة إلى تبسيط إنشاء الحملات الإعلانية من خلال الاستفادة من الذكاء الاصطناعي لفحص مواقع الويب وإنشاء الكلمات الرئيسية والعناوين والأوصاف والصور والأصول الأخرى تلقائيًا.

وتلقت إحدى الأدوات الإعلانية الجديرة بالملاحظة والمدعومة بالذكاء الاصطناعي، وهي Performance Max (PMax)، تحسينات بعد شهر مايو، حيث عرضت إمكانات الذكاء الاصطناعي الإبداعية لإنشاء أصول مخصصة وتوسيع نطاقها بكفاءة.

ويساعد PMax المعلنين في تحديد مواضع الإعلانات الأمثل عبر قنوات إعلانات Google المختلفة، مما يؤدي إلى إنشاء محتوى إعلاني بشكل مستقل استنادًا إلى عمليات فحص موقع الويب.

ويسمح هذا النهج الديناميكي المعتمد على الذكاء الاصطناعي بإعادة مزج الإعلانات بشكل مستمر في الوقت الفعلي، والتكيف مع معدلات الضغط إلى الظهور وتحسين الأداء.

ومع اكتساب أدوات الذكاء الاصطناعي مثل PMax شعبية بين المعلنين، فقد أصبح من الملحوظ انخفاض الحاجة إلى التدخل البشري في تصميم الإعلانات والمبيعات، كما إن فعالية أدوات الذكاء الاصطناعي من حيث التكلفة، والتي تتطلب الحد الأدنى من اهتمام الموظفين، تعمل على تعزيز ربحية إيرادات الإعلانات.

ومن المتوقع أن تؤثر عملية إعادة التنظيم المتوقعة على جزء كبير من القوى العاملة في قسم الإعلانات، وذكر التقرير أن هناك ما يقرب من 13500 فردًا مخصصين لأعمال المبيعات اعتبارًا من العام الماضي. وفي حين أن مدى التأثير لا يزال غير مؤكد، إلا أنه من المرجح أن يتم إعادة تعيين الأدوار المحتملة داخل جوجل.

ويقال إن الإعلانات الرسمية المتعلقة بحجم وتفاصيل إعادة الهيكلة ستتم في الشهر المقبل، مما يترك الموظفين يستعدون للتغييرات المحتملة في الأدوار والمسؤوليات خلال هذه المرحلة التحويلية.