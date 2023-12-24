تكنولوجيا: صور تؤكد دعم Galaxy S24 Ultra بكاميرة telephoto بدقة 50 ميجا بيكسل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت أحدث التسريبات المصورة عن نموذج لكاميرة هاتف Galaxy S24 Ultra والتي تؤكد على دعم هذا الإصدار بكاميرة telephoto بدقة 50 ميجا بيكسل لتكبير بصري حتى 5 مرات.

كانت التسريبات السابقة قد أشارت إلى خطط سامسونج لإستبدال كاميرة telephoto المميزة بدقة 10 ميجا بيكسل في هاتف S24 Ultra القادم، ولقد أكدت التسريبات المصورة على هذه التفاصيل كما أوضحت التغيير المرتقب في هذا الإصدار.

ولقد إختلفت التفاصيل السابقة حول التغيير المتوقع في إعدادات الكاميرة في إصدار Ultra، بشكل خاص في كاميرة telephoto.

وتوضح الصور المسربة الجديدة التغيير المتوقع في حجم عدسات كاميرة telephoto والذي انخفض بشكل كبير، مما يؤكد تبديل التكبير من 10 إلى 5 مرات.

ولقد تميزت كاميرة telephoto في هاتف Galaxy S23 Ultra السابق بحجم كبير والتي جاءت في الجزء السفلي من إعدادات الكاميرة بميزة تكبير بصري حتى 10 مرات، ولقد تميزت إعدادات الكاميرة بحجم أكبر مقارنة بإعدادات الكاميرة لهاتف Ultra التي تمت مشاركتها عبر @chunvn8888.

من جانب أخر تشير التفاصيل إلى أن كاميرة telephoto التي تدعم إصدار Galaxy S24 Ultra القادم بتكبير بصري حتى 5 مرات والتي تتميز بدقة 50 ميجا بيكسل ستدعم دقة عرض أعلى مقارنة بكاميرة telephoto في إصدارات Ultra السابقة.

يذكر أن هاتف S24 Ultra يأتي برقاقة معالج Snapdragon 8 Gen 3، وإطار من التيتانيوم، على عكس هواتف Galaxy S24 وGalaxy S24 Plus التي تأتي بتصميم من الألومنيوم.

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