تكنولوجيا: هاتف Oukitel WP33 Pro يدعم مقاومة أعلى ويضم بطارية بقدرة 22000 mAh

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت Oukitel هاتف Oukitel WP33 Pro الذي يأتي بتصميم يدعم مقاومة أعلى ويضم بطارية بقدرة 22000 mAh، والذي يتوفر في 8 من يناير بسعر 240 دولار.

يتميز هاتف Oukitel WP33 Pro بحجم شاشة 6.6 إنش، ودقة عرض 2408 في 1080 بيكسل، كما تدعم الشاشة طبقة حماية من Gorilla Glass، وتتميز بمعدل تحديث 60Hz.

ويستهدف تصميم هذا الإصدار دعم المستخدم في المواقع الخارجية بشكل خاص والتي تتطلب هاتف بمعايير أعلى في المقاومة، لذا يدعم الهاتف مقاومة الغبار، والماء، وقطرات الماء.

أيضاً للإستمرار بعمر شحن أطول يأتي الهاتف بقدرة بطارية 22000 mAh والتي تستمر بعمر شحن يصل إلى أسبوع تقريباً، كما يدعم الهاتف الشحن بقدرة 33W.

من جانب أخر يضم Oukitel WP33 Pro بطارية بقدرة Dimensity 6100 Plus، والتي تدعم الهاتف في الإتصال السريع بشبكات 5G، كما يدعم الهاتف اثنان من شرائح SIM.

ويتميز الهاتف بسعة تخزين 256 جيجا بايت، وذاكرة عشوائية 16 جيجا بايت رام، مع ذاكرة إفتراضية 8 جيجا بايت رام لتصل الذاكرة إلى 24 جيجا بايت رام.

وفي إعدادات الكاميرة الخلفية يضم WP33 Pro مستشعر رئيسي بدقة 64 ميجا بيكسل، مع كاميرة night vision بدقة 20 ميجا بيكسل، كما يضم الهاتف مكبرات صوتية بقدرة صوتية تصل إلى 136dB بقوة 5W.

ومع السعة الأكبر للبطارية والتصميم المقاوم تقدم Oukitel الهاتف بسماكة 27.2مم، ووزن 577.5 جرام، لذا يستهدف هذا الإصدار فئة محددة من المستخدمين ولا يتوافق مع الإستخدام اليومي بالتأكيد.

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