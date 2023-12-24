تكنولوجيا: سامسونج تطلق شاشة ViewFinity S6 S65TC باثنان من منافذ Thunderbolt 4

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قدمت سامسونج مؤخراً شاشة ViewFinity S6 S65TC المميزة بتصميم منحني، والتي تنطلق باثنان من منافذ Thunderbolt 4، وتتوفر بسعر 693 دولار.

تضيف العملاق الكوري سامسونج إصدار جديد في سلسلة شاشات ViewFinity، جيث تنطلق ViewFinity S6 S65TC بلوحة VA بحجم 24 إنش ودقة 3440 في 1440 بيكسل.

وتتميز الشاشة بأبعاد 21:9، وإنحناء 1000R، كما تدعم الشاشة معدل تحديث 100 Hz، وإستجابة سريعة عند 5 مللي ثانية GtG.

أيضاً تنطلق شاشة ViewFinity S6 S65TC بميزة دعم تقنية AMD FreeSync لعرض إنسيابي سلس للإطارات.

كما تدعم الشاشة تباين 3000:1، وسطوع بنسبة 350 nit، مع تدرج لوني من sRGB بنسبة 115%، وتدعم أيضاً تقنية HDR10.

أيضاً تقدم سامسونج شاشة S6 S65TC باثنان من منافذ Thunderbolt 4، ومدخل MDMI، وDisplayPort، وLAN، وUSB 3.0، ومدخل للسماعات، وUSB3.0.

وتتوفر ViewFinity S6 S65TC الآن في سوق كوريا الجنوبية، ومن المتوقع أن تنطلق لاحقاً للأسواق العالمية.

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