تقارير تشير الى اطلاق Apple Vision Pro في فبراير 2024

يقترب اطلاق Apple Vision Pro في وقت قريب، تشير العديد من التقارير الى نية ابل اطلاق النظارات الجديدة خلال عام 2024 تحديدًا في شهر فبراير المقبل، نظارات Apple الذكية كما أُعلنت فهي في مستوى تقني آخر وممتاز بالنسبة للعديد من المنتجات الذكية، شركة ابل بذلت مجهودًا كبيرًا في تطوير هذه النظارات لذلك ينتظرها الناس بشكل كبير.

اقتراب اطلاق Apple Vision Pro

يذكر تقرير لـ “مارك جورمان” أن Apple تقوم حاليًا بتكثيف إنتاج Vision Pro في الصين وأرسلت رسائل بريد إلكتروني إلى المطورين لتطلب منهم اختبار تطبيقاتهم باستخدام أحدث الأدوات وإرسال منتجاتهم للموافقة عليها، وفي خطوة أخيرة، ترسل Apple موظفين من متاجر التجربة الخاصة بها إلى مقر الشركة الرئيسي لتدريبهم على Vision Pro الجديدة؛ حيث سيتعلمون كيفية تثبيت عصابة الرأس الخاصة بالجهاز، وتغيير العدسات الطبية، وغير ذلك.

عودة قوية لأبل في سوق تقني جديد

من الواضح أن Apple تستعد لإطلاق كبير، حيث ستمثل Vision Pro أول خط إنتاج مستقل للشركة منذ Apple Watch في عام 2015، ومن المتوقع أن يصل سعر Vision Pro إلى حوالي 3500 دولار، لكن هناك نسخة أخرى ستكون أغلى في السعر واكثر تكلفة ستصدر مع الوقت ولكن ليس الآن.

فرص ضخمة للمطورين العرب

مع اقتراب موعد الإطلاق، يحظى المطورون العرب بفرصة ذهبية لاستثمار مهاراتهم في تطوير تطبيقات متوافقة مع Vision Pro، سيفتح هذا الباب أمام عالم جديد من الخبرات والفرص، بما في ذلك:

تطبيقات الألعاب والترفيه: تخيل إمكانية استكشاف عوالم افتراضية غامرة أو التنافس مع الأصدقاء في بيئات مذهلة.

تخيل إمكانية استكشاف عوالم افتراضية غامرة أو التنافس مع الأصدقاء في بيئات مذهلة. تطبيقات التعليم والتدريب: يمكن للمعلمين والمدربين الاستفادة من الواقع المختلط لتقديم تجارب تعليمية تفاعلية لا تُنسى.

يمكن للمعلمين والمدربين الاستفادة من الواقع المختلط لتقديم تجارب تعليمية تفاعلية لا تُنسى. تطبيقات الإنتاجية والأعمال: سيسمح Vision Pro بزيادة كفاءة العمل من خلال توفير مساحات عمل افتراضية ووسائل تعاون مبتكرة.

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