شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: منصة Bluesky تغير شعارها وتتيح للجميع عرض المنشورات دون حساب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتخذ Bluesky، الشبكة الاجتماعية المخصصة للدعوة فقط، خطوات نحو الانفتاح على الجمهور، وأعلن الرئيس التنفيذي جاي جرابر، هذا الأسبوع، أن منشورات Bluesky أصبحت الآن قابلة للعرض، سواء قام الشخص بتسجيل الدخول أم لا، ما يعني أنه يمكنك مشاركة المحتوى مباشرة مع أصدقائك الذين ليس لديهم حسابات Bluesky.

ووفقا لما ذكره موقع "budiness insider"، فى حين أن لدى Bluesky حوالي 2.6 مليون مستخدم حتى الآن، إلا أن هذا العدد لا يزال صغيرًا نسبيًا، حيث يظل مغلقًا أمام الاشتراكات العامة على نطاق أوسع.

كما أن واجهة الويب العامة الجديدة، التي قامت الشركة بالتسويق لها الشهر الماضي، ستجعل منشورات Bluesky في متناول جمهور أكبر.

واعتمدت Bluesky أيضًا فراشة زرقاء كشعار جديد لها، وقد اختفت السماء الملبدة بالغيوم، وكتب جراير في تدوينة حول التغييرات: "مثل الفراشة التي تخرج من شرنقتها، بدأنا في الانفتاح".

ويشير جراير أيضًا إلى أن العديد من مستخدمي Bluesky كانوا يستخدمون بالفعل رمز الفراشة كرمز للشبكة الاجتماعية، وكتب جرابر: "لقد أحببنا ذلك، واعتمدناه مع انتشاره".