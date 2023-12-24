شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: اليوم.. صاروخ Falcon 9 يطلق قمرين صناعيين عسكريين لصالح ألمانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد شركة سبيس إكسل لإطلاق صاروخ Falcon 9 يحمل قمرين صناعيين للاستطلاع الراداري للجيش الألماني اليوم، ومن المقرر أن يطلق الصاروخ مهمة SARah-2 إلى مدار أرضي منخفض (LEO) من قاعدة فاندنبرج لقوة الفضاء في كاليفورنيا، خلال نافذة مدتها 83 دقيقة تفتح في الساعة 3:11 مساء بتوقيت القاهرة، وكان من المقرر أن يتم الإقلاع بالأمس، ولكن تم تأجيله يومًا للسماح بإجراء فحوصات أولية إضافية.

وفقا لما ذكره موقع "space"، سترسل مهمة SARah-2 قمرين صناعيين للاستطلاع عالياً للجيش الألماني في الفضاء، وستواصل الأقمار الصناعية عملية استبدال كوكبة SAR-Lupe القديمة.

وتعد أقمار SArah 2 وSArah 3 هما قمران صناعيان لهوائي عاكس، وستكون مهمة SARah-2 هو الإقلاع الثامن للمرحلة الأولى من Falcon 9، وفقًا لشركة SpaceX، وسيهبط المعزز هبوطه الثامن أيضًا، حيث سيهبط مرة أخرى في فاندنبرج بعد حوالي ثماني دقائق من الإطلاق، إذا سارت الأمور وفقًا للخطة.

وفي الوقت نفسه، سيتم نشر SARah 2 وSArah 3 إلى المدار الأرضي المنخفض من المرحلة العليا لـ Falcon 9 بعد حوالي 20 دقيقة و25 دقيقة من الإقلاع، على التوالي.

طلقت الشركة 95 مهمة مدارية حتى الآن هذا العام، بالإضافة إلى رحلتين تجريبيتين لصاروخها العملاق Starship الذي لم يصل إلى المدار.