تكنولوجيا: ساعات Fossil لن تعمل بعد الآن على نظام Wear OS

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - وفقًا لتقارير متعددة من أشخاص مطلعين على Fossil، فإن العلامة التجارية لن تقوم بعد الآن بإصدار ساعات ذكية تعمل بنظام Wear OS.

وهذا يعني أن ساعة Fossil Gen 7 لن تصل بعد كل شيء. ويبدو أن هذا يتماشى مع الأحداث الأخيرة حول Fossil.

تم إصدار آخر ساعة Fossil Gen 6 منذ عامين ولم يشمل جدول الإصدار الصيفي المعتاد ساعة Fossil Gen 7 هذا العام. ناهيك عن أن الجهاز غائب بشكل مفاجئ عن الشائعات المعتادة.

وتقوم شركة Fossil حاليًا بإجراء عملية بيع ضخمة لساعتها Fossil Gen 6، ربما لتصفية المخزون. فهي تصل لخصم أكثر من 50% على موقع Fossil الرسمي.

لسوء الحظ، لا توجد معلومات حول سبب قيام Fossil بإلغاء الاشتراك في نظام Wear OS، او حتى نوع النظام الذي سيتم تشغيله في ساعات Fossil المستقبلية.

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