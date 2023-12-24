تكنولوجيا: ظهور تفاصيل جديدة حول مواصفات هاتف Nothing Phone (2a)

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة Nothing لتقديم هاتف جديد من الفئة المتوسطة​​، وهو Nothing Phone (2a)، والذي تم تسريب بعض المعلومات عنه على مدار الأسبوعين الماضيين منذ تحديد الإطار الزمني المفترض لإطلاقه لمؤتمر MWC 2024.

والآن، تم تسريب تفاصيل جديدة عبر Smartprix، والتي تؤكد بعض المواصفات المعروفة سابقًا للهاتف.

بدءًا من الشاشة، من المحتمل أن تكون عبارة عن شاشة AMOLED بحجم 6.7 بوصة مع معدل تحديث 120 هرتز ودقة 1084 × 2412 بكسل، من تصنيع BOE و Visionox. ومن الداخل سيكون هناك شريحة Dimenisty 7200 لتشغيل الهاتف.

في حين تتكون أجهزة الكاميرا الموجودة في الخلف من مستشعر رئيسي Samsung S5KNG9 مقاس 1/1.5 بوصة بدقة 50 ميجابكسل، مقترنًا بكاميرا فائقة الاتساع Samsung S5KJN1 مقاس 1/2.76 بوصة بدقة 50 ميجابكسل، بينما من المحتمل أن تأتي الكاميرا الأمامية من نوع IMX615 بدقة 32 ميجابكسل من سوني.

علاوةً على ذلك، نشر المسربون الخلفيات الرسمية القادمة لهاتف Nothing Phone (2a).

يشير التقرير إلى ان الهاتف سيصل بأربعة إصدارات مختلفة؛ إصدار للهند وإصدار لأوروبا وإصدار اليابان وإصدار الأسواق العالمية.

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