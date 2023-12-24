Beeper تقرر الاستسلام ان فشل حل iMessage الأخير

هذا الأسبوع في وقت سابق، أعلنت Beeper على Reddit أنها كانت على وشك إطلاق تحديث جديد سيعيد خدمة رسائل Apple من جديد الى تطبيق Beeper mini، ومن المتوقع أن يتم نشر هذا التحديث في اسرع وقت، ولكن إذا أغلقت Apple الباب الذي يستغله التطبيق فإن الشركة تقول إنها ستتوقف عن محاولة البحث عن حل للمشكلة من أساسه

Beeper تعلن امكانية دعم iMessage على اندرويد

أعلنت Beeper في مدونة أن أصحاب الهواتف Android يمكنهم مجددًا تحويل لون رسائلهم النصية من الأخضر إلى الأزرق باستخدام تطبيق Beeper Mini الخاص بها، سيعيد الإصلاح امكانية تسجيل رقم الهاتف، ولكن بدوره ستحتاج إلى الوصول إلى جهاز Mac أو iPhone قديم لإتمام عملية التسجيل.

Beeper Mini: من التحميل البسيط إلى الحلول المعقدة

بدأ Beeper Mini كتطبيق بسيط للتنزيل، ولكنه أصبح لاحقًا حلاً معقدًا لمشكلة تؤثر حقًا فقط على الأشخاص في الولايات المتحدة، يظهر هذا الإصلاح الأخير كأكثر محاولة يائسة لاحياء منصتها iMessage على Android، حيث تقول الشركة إنها ستستسلم إذا عرقلتها Apple مرة أخرى.

حل آخر: استخدام بيانات تسجيل iMessage من أصدقائك

نظرًا لعدم توفر Mac أو iPhone قديم لدى الجميع، تقول Beeper إنه يمكنك أيضًا طلب مساعدة من أحد أصدقائك على Beeper لاستخدام بيانات تسجيل iMessage الخاصة بهم، تدعي الشركة أن اختباراتها أظهرت أن 10-20 مستخدمًا يمكنهم استخدام نفس بيانات التسجيل بأمان. كما تدعي الشركة أن تلك الأصدقاء لا يمكنهم رؤية رسائلك لأن بيانات تسجيل iMessage تستخدم فقط للإشارة إلى توفر Mac أو iPhone أثناء التسجيل.

المصدر