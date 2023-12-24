تكنولوجيا: هاتف Samsung Galaxy Xcover 7 سيتوفر قريبًا بسعر يقل عن 400 يورو

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - وفقًا لـ Roland Quandt على موقع X، سيأتي هاتف سامسونج القادم، Galaxy Xcover 7، إلى أوروبا بأقل من 400 يورو.

تعتبر هذه ليست صفقة سيئة بالنظر إلى الحالة العامة للهواتف القوية، والتي غالبًا ما تكون ضعيفة القوة أو تعمل على برنامج خاص قائم على نظام أندرويد مع الحد الأدنى من الدعم.

يُشاع أن الهاتف يحتوي على شاشة FHD+ بحجم 6.6 بوصة، وذاكرة 6/128 جيجابايت، ووفقًا للتسريبات السابقة، فإنه يتميز بمعالج Dimensity 6100+.

وإذا كان السعر بالفعل أقل من 400 يورو، فمن المؤكد أن Xcover 7 سيكون منافسًا قويًا في هذا القطاع المتخصص إلى حد ما. ناهيك عن أن دعم البرامج سيكون على الأرجح أطول وأكثر موثوقية مقارنة بالعلامات التجارية الأخرى الأقل شهرة.

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