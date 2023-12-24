تكنولوجيا: هاتف iQOO Neo9 يظهر في صور جديدة تكشف عن ألوانه

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - من المتوقع أن يتم إطلاق iQOO Neo9 في اليوم السابع والعشرون من ديسمبر، وقد نشرت الشركة نفسها إعلانًا تشويقيًا جديدًا على Weibo.

تظهر الصور الجديدة الجهاز من زوايا مختلفة، وتكشف عن تصميم فريد إلى حد ما. كما يشير المنشور إلى أن iQOO Neo9 يتمتع بتصميم مزدوج اللون ومادة مزدوجة من نوع ما.

يحتوي أحد الاصدارات على تشطيب زجاجي غير لامع مع جلد صناعي. في حين ان الإصدار الآخر مصنوع من الزجاج العادي مع لمسة نهائية ناعمة الملمس، ويأتي الإصدار الثالث باللون الأسود وهو مصنع من زجاج الفلوريت AG ولا يسمح بالتصاق بصمات الأصابع، وهو ناعم الملمس أيضًا.

علاوةً على ذلك، أظهرت بعض نتائج Geekbench أن الهاتف الذكي سيعمل بمعالج Dimensity 9300.

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