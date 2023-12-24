شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت تدفع 76 مليون دولار لشراء مزرعة "قرع عسل" في ولاية ويسكونسن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اشترت شركة مايكروسوفت مساحة من الأراضي في ولاية ويسكونسن لإنشاء مقر جديد لمراكز البيانات التابعة لها، ولعل أحدث إضافة لعملاق التكنولوجيا تبلغ حوالى 407 أفدنة، والتى اشتراتها من عائلة كروزيجر في وقت سابق من هذا الشهر مقابل 76 مليون دولار تقريبًا.

ووفقا لما ذكره موقع "business insider"، استخدمت الأرض عائلة كروزيجر للزراعة، وكان من ضمنها مزرعة يقطين "قرع عسل" تسمى "أرض مزرعة العمالقة".

ويعد دفع تعويضات Microsoft بمثابة فوز كبير للعائلة، وكانت الصفقة أكثر من ثلاثة أضعاف المبلغ الذي عرضته الحكومة المحلية على عائلة كروزيجر في عام 2017، كجزء من اتفاقية مع شركة تصنيع آيفون فوكسكون، وفقًا لصحيفة ميلووكي بيزنس جورنال، وفي حين أن الأسرة لم تكن معارضة لبيع الأرض في ذلك الوقت، إلا أنها كانت تأمل في الحصول على سعر أعلى لها، بحسب المنفذ.

وقال ديفيد بارنز، المحامي المحلي الذي يمثل عائلة كروزيجر، إنه فيما يتعلق بعملية البيع الأخيرة، فإن العائلة "تتمنى الخير للقرية ولمايكروسوفت، وستقدر احترام الأشخاص لخصوصيتهم".

وفي الوقت نفسه، أبرمت مايكروسوفت أيضًا صفقات أراض مع حكومات المقاطعات والبلديات المحلية، وحصلت على ما يقرب من ميلين مربعين من الأراضي في المنطقة لتطوير مراكز البيانات الخاصة بها.

ولعل المرحلة الأولى من البناء البالغة قيمتها مليار دولار والتي تغطي حوالي 215 فدانًا بالفعل، وتتوقع الشركة أن تخلق هذه المرحلة الأولى 200 فرصة عمل، لكن البناء المستقبلي يمكن أن يضيف 460 وظيفة إضافية.

كما أنه مع احتدام سباق التسلح في مجال الذكاء الاصطناعي، استثمر عمالقة التكنولوجيا مثل مايكروسوفت بكثافة في بناء مراكز البيانات، بالنظر إلى مقدار قوة الحوسبة والطاقة التي تتطلبها تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، وأصبحت المناطق الريفية في أمريكا، مثل أجزاء من ولاية ويسكونسن، مقرا للتنمية الجديدة.