شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيطاليا تغرم "ميتا" حوالى 6.45 مليون دولار بسبب الإعلانات.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خضعت الشركة الأم لفيس بوك للتدقيق بسبب ممارساتها الإعلانية، حيث تم تغريم الشركة عدة مرات هذا العام، والآن أصبحت إيطاليا أحدث دولة تفرض غرامة على الشركة بسبب انتهاكها لقواعد الإعلان، حيث أصبحت شركة Meta أحدث شركة تكنولوجيا يتم تغريمها من قبل هيئة مراقبة الاتصالات الإيطالية AGCOM بسبب انتهاك الحظر المفروض على الإعلان عن المقامرة.



وأفادت وكالة رويترز للأنباء أنه تم تغريم الشركة بمبلغ 5.85 مليون يورو (حوالي 6.45 مليون دولار) فيما يتعلق بالملفات الشخصية والحسابات على فيسبوك وإنستجرام، وعلاوة على ذلك، تنطبق الغرامة أيضًا على المحتوى المدعوم الذي يروج للمراهنة أو الألعاب بجوائز نقدية.

الغرامات السابقة على ميتا في نوفمبر، قرر المجلس الأوروبي لحماية البيانات (EDPB) تمديد الحظر على "الإعلانات السلوكية" الذي فرضته النرويج في البداية - مما أثر على الشركة التي واجهت على ما يبدو غرامات تصل إلى 4٪ من إيراداتها العالمية، وتستخدم Meta Platforms فيسبوك وInstagram للإعلان وقاومت كلا المنصتين الجهود المبذولة للحد من الممارسة الإعلانية المثيرة للجدل.

وفي يناير، فرضت لجنة حماية البيانات الأيرلندية (DPC) غرامة على الشركة الأم لفيسبوك قدرها 390 مليون يورو (حوالي 413 مليون دولار) بسبب الطريقة التي تعاملت بها مع بيانات المستخدم وانتهاك قواعد حماية البيانات في الاتحاد الأوروبي، مما قد يعرض أجزاء من أعمالها الإعلانية للخطر.

وتم تغريم Meta بمبلغ 210 مليون يورو (حوالي 222 مليون دولار) لانتهاكها قواعد الخصوصية للاتحاد الأوروبي من خلال ممارسات فيس بوك و180 مليون يورو (حوالي 191 مليون دولار) لممارسات مماثلة على انستجرام، وقالت الوكالة إن الطريقة التي تعاملت بها Meta مع بيانات المستخدم في عام 2018 سمحت لها بمعالجة بيانات المستخدم للإعلانات المستهدفة.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، فرضت AGCOM أيضًا غرامة على موقع YouTube المملوك لشركة Google وشركة Twitch التابعة لشركة Amazon لخرقهما الحظر، حيث تم تغريم يوتيوب وTwitch بمبلغ 2.25 مليون يورو و900 ألف يورو على التوالي.