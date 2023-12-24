شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سام ألتمان يلمح لإقالته من OpenAI فى منشور نصائح العام الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI، تدوينة شارك فيها قائمة بالأشياء التي تمنى أن يخبره بها أحد، وذلك بعد عام من النمو الهائل بعد إطلاق ChatGTP، وفصل ألتمان من منصب الرئيس التنفيذي في خطوة مفاجئة من جانب مجلس إدارة OpenAI، ليتم إعادته إلى منصبه في غضون أسبوع.

ووفقا لما ذكره موقع "Business insider"، فإنه عند قراءة منشوره الجديد، الذي شاركه في منشور على X، Twitter سابقًا، يبدو أن ألتمان ربما يلقي بعض التلميحات حول مشاعره تجاه ذلك الوقت، على الرغم من أنه لم يذكر OpenAI صراحةً في منشور المدونة، إلا أن بعض النصائح للعام الجديد تبدو واضحة بشكل خاص.

يقول إن ما تعلمه: "حارب الهراء والبيروقراطية في كل مرة تراها، واجعل الآخرين يحاربونها أيضًا.. لا تدع المخطط التنظيمي يعيق عمل الأشخاص معًا بشكل منتج"، مما قد يشير إلى رد فعله على أنباء إقالته.

أثارت الإطاحة بألتمان صراعًا بين مجلس إدارة شركة OpenAI ومستثمري الشركة وموظفيها، الذين احتشدوا حوله، مما أدى في النهاية إلى عودته.



كما أن نصيحة ألتمان "للتواصل بشكل واضح وموجز" تذكرنا أيضًا بالاتهامات الأولية لمجلس الإدارة التي زعمت أن ألتمان لم يكن "صريحًا باستمرار في اتصالاته".

وقد تكون هذه أيضًا طريقة ألتمان للتلميح إلى أنه كان ينبغي على مجلس الإدارة أن يكون أكثر وضوحًا بشأن أسباب التخلص منه.

ومن المؤكد أن نصيحته قبل الأخيرة "بالعودة والاستمرار"، سواء كانت مقصودة أم لا، يمكن تطبيقها بالتأكيد على عودته الدرامية إلى الشركة.

وكتب ألتمان في تغريدة عقب أنباء عودته لقيادة الشركة: "من جهتي، من المهم للغاية التعلم من هذه التجربة وتطبيق تلك الدروس بينما نمضي قدمًا كشركة".