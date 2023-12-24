تكنولوجيا: ‏AOC تطلق شاشة ألعاب 24E11XH بحجم 23.8 بوصة ومعدل تحديث 100 هرتز مقابل 529 يوان

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت شركة AOC شاشة الألعاب “24E11XH”، وهي شاشة ألعاب متوسطة التكلفة تتميز بدقة 1080 بكسل ومعدل تحديث 100 هرتز.

يبلغ سعر الشاشة في البداية 599 يوانًا ولكن يمكن شراؤها بسعر مخفض قدره 529 يوانًا (74 دولارًا).

تتميز الشاشة بتصميم أنيق مع إطار رفيع ثلاثي الجوانب مقاس 1 مم وتحتوي على لوحة IPS مقاس 23.8 بوصة بدقة 1080 بكسل والتي توفر دقة 1920 × 1080 وزوايا مشاهدة واسعة تبلغ 178 درجة.

تعتبر الشاشة مناسبة لمهام مثل الألعاب غير الرسمية وتصفح الويب وتشغيل الفيديو. كما انها تغطي 82% من التدرج اللوني NTSC، وتقدم لوحة ألوان غنية تحتوي على 16.7 مليون لون وعمق ألوان 8 بت. وهذا يجعلها مثالية لأعمال التصميم الاحترافية، مما يوفر ألوانًا واقعية ونابضة بالحياة.

يبلغ سطوع الشاشة 300 نتس في المتر المربع، ولها نسبة تباين تبلغ 1000:1، مما يعزز جودة الصورة الإجمالية.

ومن حيث الأداء، تتميز الشاشة بوقت استجابة GTG يبلغ 4 مللي ثانية، وهو مثالي للألعاب والمحتويات الأخرى عالية السرعة. ويضمن معدل التحديث 100 هرتز مرئيات سلسة وخالية من التأخر، مما يقلل من تعثر الشاشة ويحسن كفاءة العمل المكتبي.

بالإضافة إلى ذلك، تم تجهيز الشاشة بوضع HDR، الذي يعزز اللون والتباين في كل من المناطق المظلمة والفاتحة، ويحاكي تأثير HDR لمحتوى SDR.

ولراحة العين، حصلت الشاشة على شهادة TUV لانبعاثات الضوء الأزرق المنخفضة. يستخدم وضع الضوء الأزرق المنخفض وتعتيم التيار المستمر لتقليل وميض الشاشة وتقليل إجهاد العين، مما يجعلها مناسبة للاستخدام الممتد.

توفر الشاشة أيضًا أوضاع مشهد متنوعة مثل توفير الطاقة والويب والألعاب والأفلام والرياضة والقراءة، وهي قابلة للتكيف مع بيئات الاستخدام المختلفة.

علاوةً على ذلك، تدعم شاشة 24E11XH تركيب VESA مقاس 100 × 100 مم. وللاتصال، فهي تحتوي على منفذ HDMI 1.4 ومنفذ D-Sub، المتوافق مع مجموعة من الأجهزة مثل أجهزة الحواسب المحمولة والحواسب المكتبية.

تبلغ أبعاد الشاشة 603×396×130 ملم، ويبلغ الوزن الإجمالي 3.76 كجم والوزن الصافي 2.65 كجم.

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