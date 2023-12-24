تكنولوجيا: دراسة: وجوه الذكاء الاصطناعي البيضاء أكثر إقناعًا من البشر الحقيقيين

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القاهرة - سامية سيد - كشف بحث جديد أن الوجوه البيضاء التي يولدها الذكاء الاصطناعي تبدو أكثر واقعية من الوجوه البشرية الحقيقية، مما يشير إلى المخاطر المحتملة للتحيز العنصري والمعلومات الخاطئة في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، وفقاً لموقع scitechdaily.

تبدو الوجوه البيضاء الناتجة عن الذكاء الاصطناعي (AI) الآن أكثر واقعية من الوجوه البشرية، وفقًا لبحث جديد أجراه خبراء في الجامعة الوطنية الأسترالية (ANU)، وفي الدراسة، اعتقد عدد أكبر من الأشخاص أن الوجوه البيضاء الناتجة عن الذكاء الاصطناعي كانت بشرية مقارنة بوجوه الأشخاص الحقيقيين، ولم يكن الأمر نفسه صحيحًا بالنسبة لصور الأشخاص الملونين.

وقالت الدكتورة إيمي داويل، كبيرة مؤلفي الدراسة، إن سبب هذا التناقض هو أن خوارزميات الذكاء الاصطناعي يتم تدريبها بشكل غير متناسب على الوجوه البيضاء.

وقال الدكتور داويل: "إذا كان يُنظر باستمرار إلى وجوه الذكاء الاصطناعي البيضاء على أنها أكثر واقعية، فقد يكون لهذه التكنولوجيا آثار خطيرة على الأشخاص الملونين من خلال تعزيز التحيز العنصري عبر الإنترنت في نهاية المطاف، وهذه المشكلة واضحة بالفعل في تقنيات الذكاء الاصطناعي الحالية التي يتم استخدامها لإنشاء صور ذات مظهر احترافي، عند استخدامه مع الأشخاص ذوي البشرة الملونة، يقوم الذكاء الاصطناعي بتغيير لون بشرتهم ولون عيونهم إلى لون الأشخاص البيض.

فهم الذكاء الاصطناعي "الواقعية المفرطة"

ووجد الباحثون أن إحدى مشكلات "الواقعية المفرطة" للذكاء الاصطناعي هي أن الناس في كثير من الأحيان لا يدركون أنهم يتعرضون للخداع.

وقالت إليزابيث ميلر، المؤلفة المشاركة في الدراسة: "من المثير للقلق أن الأشخاص الذين اعتقدوا أن وجوه الذكاء الاصطناعي كانت حقيقية في أغلب الأحيان كانوا أكثر ثقة في صحة أحكامهم، وهذا يعني أن الأشخاص الذين يخطئون في فهم المحتالين باستخدام الذكاء الاصطناعي على أنهم أناس حقيقيون، لا يعرفون أنهم يتعرضون للخداع".

لماذا وجوه الذكاء الاصطناعي خادعة؟

"اتضح أنه لا تزال هناك اختلافات جسدية بين الذكاء الاصطناعي والوجوه البشرية، لكن الناس يميلون إلى إساءة تفسيرها، على سبيل المثال، تميل وجوه الذكاء الاصطناعي البيضاء إلى أن تكون أكثر تناسقًا، ويخطئ الناس في ذلك باعتباره علامة على الإنسانية.

ومع ذلك، لا يمكننا الاعتماد على هذه الإشارات الجسدية لفترة طويلة، حيث تتقدم تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي بسرعة كبيرة ومن المحتمل أن تختفي الاختلافات بين الذكاء الاصطناعي والوجوه البشرية قريبًا.

العواقب المحتملة

ويرى الباحثون أن هذا الاتجاه يمكن أن يكون له آثار خطيرة على انتشار المعلومات المضللة وسرقة الهوية، ويجب اتخاذ هذا الإجراء.

ويقول الباحثون إن رفع مستوى الوعي العام يمكن أن يلعب أيضًا دورًا مهمًا في الحد من المخاطر التي تشكلها التكنولوجيا.