تكنولوجيا: على عهدة جوجل.. أكثر 10 ألعاب تصدرت "الترند" خلال 2023

القاهرة - سامية سيد - انتهت 2023 تقريبًا، ومع انتقال العام نحو النهاية، كشفت جوجل عن قائمة معظم الأشياء التي تصدرت "الترند" عام 2023 عبر فئات مختلفة مثل الأفلام والعروض والألعاب والتعرف على كيفية ذلك، تتضمن القائمة 10 ألعاب كانت تتصدر الترند على مدار العام، وإليك قائمة:

Hogwarts Legacyإنها لعبة قائمة على هاري بوتر والتي تقدم للمستخدمين خيار الغوص في العالم السحري لـ Hogwarts Legacy ، وهو RPG رائع في القرن التاسع عشر، حيث يكون فيها اللاعب طالب في السنة الخامسة في Hogwarts ، ويلقي تعويذات ، وتكوين صداقات مع مخلوقات سحرية، كشف الأسرار القديمة ، وأفضل جزء؟ يمكنك أن تقرر مصير السحرة الخاص بك!

The Last of UsThe Last of Us هو rollercoaster العاطفي،أنت جويل ، وهو رجل قوي يرافق إيلي من خلال أمريكا ما بعد المروع. ستواجه المخلوقات المصابة الزاحفة ، والناجين المراوغة ، وبعض الخيارات الصعبة التي ستحث على قلبك.

Connectionsإذا كنت تحب الألغاز ذات الدماغ ، فستحب هذه اللعبة، الأمر كله يتعلق بالعبث مع تدفقات الطاقة في شبكات مجنونة من العقد، تصبح الألغاز أكثر صعوبة كما تذهب ، لكن الصور المرئية تثير العقل.

Battlegrounds Mobile Indiaهذه اللعبة لا تحتاج إلى مقدمة، إنه تكيف هندي لـ PUBG Mobile من Krafton، تقدم اللعبة إعداد Battle Royale وتوفر مجموعة واسعة من الخرائط وأسلوب اللعب والمزيد.

StarfieldStarfield هي أول لعبة جديدة من بيثيسدا في العصور، استكشاف عالم مفتوح ضخم مليء بأنظمة النجوم والكواكب. يمكنك أن تكون مستكشف الفضاء أو تاجر أو حتى قرصنة، تخصيص سفينتك ، والقتال في معارك الفضاء ، وجعل مصير الفضاء الخاص بك بشكل أساسي.





Baldur's Gate 3إنه مثل الأبراج المحصنة والتنين على شاشتك، اختر شخصيتك ، واتخاذ القرارات المهمة فعليًا ، وتذهب في بحث ملحمي في العوالم المنسية.

Diablo IVفي هذه اللعبة ، تحتاج إلى اختيار شخصية ، واختراق جحافل من المخلوقات السيئة ، واستكشاف عالم مظلم ولف. إنه مثل فيلم رعب قوطي ، لكنك في السيطرة.

Atomic heartهذه اللعبة تنقلك إلى وضع الاتحاد السوفيتي السوفيتي في الخمسينيات، إنه مجنون مع الروبوتات في القلب الذري، أنت وكيل خاص مع أسلحة رائعة ، وترقية المهارات ، وكشف مؤامرة برية. إنه مثل أن تكون في فيلم أكشن الخيال العلمي في الماضي.

Sons of the Forestفي هذا، يحتاج اللاعبون إلى البقاء والبناء والخوف في أبناء الغابة ، تتمة الغابة.