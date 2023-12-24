تكنولوجيا: كيفية الإستفادة من منفذ USB C في هواتف iPhone 15!

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - إستبدلت ابل منفذ Lightning في سلسلة iPhone 15 هذا العام بمنفذ USB C الذي يدعم المستخدم في توصيل عدد أكبر من الملحقات وفي السطور القادمة نستعرض كيفية الإستفادة من منفذ USB C في هواتف iPhone 15.

انطلقت جميع إصدارات ابل من سلسلة iPhone 15 بمنفذ USB C، إلا أن إصدارات iPhone 15 Pro وiPhone 15 Pro Max تدعم بشكل خاص معايير USB-3 التي تقدم سرعات أعلى عند إتصال الملحقات، بسرعة نقل بيانات تصل إلى 10 جيجابت في الثانية.

ويدعم منفذ USB C إتصال الشاشات، وسعة التخزين الخارجية، والكاميرات، وملحقات الشحن عبر الكابل المخصص.

لماذا إتجهت ابل لإستبدال منفذ Lightning في هواتف الأيفون؟

بدأت ابل بالتحول إلى معايير منافذ USB C منذ عام 2015، حيث قدمت خلال هذا العام أول أجهزة Mac وiPad المميزة بمنفذ USB C، والذي يدعم إتصال أجهزة متنوعة وأيضاً عدد من الإستخدمات تشمل موصل الطاقة ونقل البيانات عبر نفس الموصل بسرعات USB-4 / Thunderbolt.

ولقد إستمرت ابل في تبني معايير منافذ Lightning في هواتف الأيفون حتى عام 2023، حيث قدمت ابل سلسلة iPhone 15 كاملة بمنفذ USB C، ولقد دفعت قيود الإتحاد الأوروبي شركة ابل لإجراء هذا التغيير، حيث ألزمت اللوائح الجديدة جميع الشركات بتوحيد معايير المنافذ إلى USB-C.

ومع تغيير هواتف الأيفون إلى كابل USB C يمكن إستخدام نفس الموصل لشحن الأجهزة الأخرى، مثل أجهزة الآيباد، وأجهزة Mac أو حافظة سماعة ابل AirPods Pro التي تتميز بدعم منفذ USB C.

وتقدم ابل هواتف الأيفون بكابل USB C بأعلى جودة تصنيع في محتوى الصندوق، إلا أن إعتماد معايير منافذ USB C يقدم للمستخدم مرونة أكثر في إستخدام موصلات أو ملحقات شركات أخرى معتمدة من ابل مثل محول USB-C من Anker المزدوج بقدرة 47 w.

أيضاً يمكن شحن هواتف الأيفون بسرعة أعلى عبر محول شحن بقدرة من 20W إلى 30W، وعند إستخدام محول الشحن USB C المخصص لأجهزة MacBook يعمل هاتف الأيفون على إدارة الطاقة بشكل تلقائي.

كما يتاح لمستخدمي هواتف iPhone 15 إستخدام بطارية الهاتف لشحن بعض الملحقات الأخرى، فمع دعم الهاتف إستقبال الشحن بقدرة 27 w عبر منفذ USB C، يمكن لهاتف الأيفون إخراج طاقة بقدرة 4.5 W لشحن الملحقات.

ومن بين الأجهزة أو الملحقات التي يتاح شحنها ببطارية هاتف الأيفون سماعة AirPods اللاسلكية، أو شحن هاتف أيفون أخر إلا أن عملية الشحن تستغرق بعض الوقت.

التوصيل بشاسة خارجية

لم يدعم منفذ Lightning في هواتف الأيفون إتصال شاشات خارجية مباشرة، حيث تحتاج عملية الإتصال إلى إستخدام dongle، وذلك على عكس منفذ USB C في سلسلة iPhone 15 الذي يتيح الإتصال مباشرة بشاشة خارجية لإخراج المحتوى.

ويمكن توصيل هاتف الأيفون بشاشة خارجية أو 4K TV بإستخدام كابل USB-C إلى HDMI لينعكس محتوى شاشة هاتف الأيفون على الشاشة الخارجية مثل بث فيلم أو مقطع فيديو من خدمات البث، أو عرض مكتبة الصور من الهاتف.

تشغيل هاتف الايفون كوحدة تحكم في الألعاب

تدعم شريحة A17 Pro تشغيل ألعاب متقدمة بأعلى دقة في الجرافيك في هواتف iPhone 15 Pro، ويمكن توصيل ذراع التحكم الخاص بأجهزة Xbox أو PlayStation بهاتف الأيفون ومن ثم توصيل الهاتف بجهاز تلفاز لبدء تشغيل الألعاب، ويعد محول USB-C AV الرقمي الخاص بشركة ابل الإختيار الأمثل، حيث يدعم HDMI، وإخراج الطاقة لإستمرار الشحن وأيضاً دعم دونجل USB-C.

توسيع سعة التخزين عبر قرص صلب بمنفذ USB C أو بطاقة SD

يدعم منفذ USB C في هواتف الأيفون توصيل قرص صلب بمنفذ USB C أو بطاقة SD ومن ثم بدء تصفح الملفات مباشرة عبر تطبيق Files.

ويمكن لهذا الإختيار أن يقدم الدعم الأمثل للمستخدمين أثناء الرحلات لتوفير سعة تخزين للكاميرات، أيضاً يتاح نقل الصور مباشرة من بطاقة SD إلى مكتبة الصور في هاتف الأيفون، كما يمكن للمستخدم الإستمرار بإلتقاط الصور أثناء تحرير المجموعة الأولى من الصور.

كما تدعم هواتف iPhone 15 Pro تسجيل فيديو ProRes 4K عند 60 إطار لكل ثانية مباشرة عبر سعة USB-3، حيث تحتاج هذه الملفات سعة كبيرة للتخزين، لذا يمكن التخزين في SSD خارجية بسعة 1 تيرابايت، بإستخدام كابل USB-3 للإستفادة من السرعة المميزة للكابل الذي يدعم نقل ملفات بسرعة 10 جيجابت في الثانية.

دعم توصيل لوحة مفاتيح خارجية

يدعم منفذ USB C في هواتف الأيفون إتصال بعض الملحقات مثل لوحة مفاتيح خارجية، حيث تدعم الملحقات العمل مباشرة فور الإتصال بهاتف الأيفون.

يمكن أيضاً توصيل ميكروفون mini USB-C لبدء التسجيل مباشرة، أو توصيل سلك للإنترنت عبر محول USB-C إلى Ethernet.

سماعات سلكية تدعم هواتف الأيفون وأجهزة ماك

مع تحول ابل لمنافذ USB C في هواتف iPhone 15 يمكن للمستخدمين الآن تجربة السماعات اللاسلكية المميزة بموصل USB C بسلاسة مع هواتف الأيفون، ويمكن لهذه الفئة من السماعات أن تدعم العمل بسلاسة أيضاً مع أي من أجهزة الحاسب التي تتضمن منفذ USB-C.

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