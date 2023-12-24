شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: SpaceX تحطم الأرقام القياسية فى إعادة استخدام الصواريخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حطمت شركة SpaceX الرقم القياسي في إعادة استخدام الصواريخ مرة أخرى، حيث أطلق صاروخ فالكون 9 حوالى 23 قمرًا صناعيًا للإنترنت من طراز ستارلينك تابعة لشركة SpaceX إلى المدار من محطة كيب كانافيرال لقوة الفضاء في فلوريدا.

ووفقًا لما ذكره موقع "space"، كان هذا هو الإطلاق التاسع عشر لهذه المرحلة الأولى من Falcon 9، وفقًا لوصف مهمة SpaceX، مما يحقق علامة جديدة في تاريخ إعادة الاستخدام للشركة.

كما هو مخطط له، عادت المرحلة الأولى من صاروخ Falcon 9 إلى الأرض للمرة التاسعة عشرة، وهبطت بعد حوالي 8.5 دقيقة من إطلاقه على متن سفينة الهبوط Just Read the Instructions، التي كانت تتمركز في المحيط الأطلسي قبالة ساحل فلوريدا.

في هذه الأثناء، واصلت المرحلة العليا من صاروخ Falcon 9 نقل 23 قمرًا صناعيًا من طراز Starlink إلى مدار أرضي منخفض (LEO)، ومن المقرر أن يتم نشر المركبة الفضائية هناك بعد حوالي 65.5 دقيقة من الإقلاع.

يريد إيلون ماسك، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة SpaceX، مساعدة البشرية على استعمار المريخ وتحقيق مجموعة متنوعة من أعمال الاستكشاف الطموحة الأخرى.



تعد إمكانية إعادة استخدام الصواريخ جزءًا أساسيًا من هذه الرؤية، مما يساعد على خفض تكلفة رحلات الفضاء وزيادة إيقاعها.