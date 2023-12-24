شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 10 ميزات لا تعرفها عن أحدث أنظمة تشغيل أبل iOS 17 .. جربها الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبح نظام التشغيل iOS 17 متاحًا منذ بضعة أشهر، ولكن هناك العديد من الميزات الجديدة في التحديث لدرجة أن بعضها قد تم تجاهله، وهناك أيضًا إعدادات مخفية وتعديلات وتغييرات صغيرة قد لا تعرف عنها شيئًا، لذلك سنقوم بتجميع بعض ميزات ‌iOS 17‌ الأقل شهرة، وفقًا لموقع macrumors.

الرسائل - إذا ضغطت باستمرار على الزر "+" في تطبيق الرسائل، فيمكنك الوصول مباشرة إلى منتقي الصور لإرسال صورة، إنه أسرع من الضغط على "+" ثم الضغط على الصور للوصول إلى صورك.

الروابط في البريد - لإضافة رابط إلى نص في تطبيق البريد، انسخ الرابط، وحدد النص، ثم الصقه لتحويل النص إلى رابط تشعبي.

إضافة نص إلى الأشكال - في تطبيق ‌الصور، إذا قمت بإضافة شكل إلى صورة باستخدام التوصيف، فإضغط عليه ضغطه مزدوجًا لتتمكن من إدراج نص.

رموز الغسيل - يمكنك استخدام ميزة البحث المرئي على iPhone لمعرفة معنى رمز الغسيل، ما عليك سوى التقاط صورة والضغط على رمز البحث المرئي في تطبيق ‌الصور‌ للحصول على معلومات الرمز.

Apple Watch Ping - في مركز التحكم، يوجد خيار جديد لاختبار اتصال Apple Watch من ‌iPhone‌ في حالة أخطأت وضع Apple Watch.

إشعارات صمت وضع التركيز - عند إعداد وضع التركيز، يمكنك الآن اختيار إسكات الإشعارات دائمًا أو فقط عندما يكون جهاز iPhone‌ مقفلاً.

قفل تطبيق دفتر اليومية - إذا كنت تريد الحفاظ على أمان إدخالات دفتر اليومية، فيمكنك تشغيل خيار "قفل دفتر اليومية" في تطبيق الإعدادات لطلب Face ID لفتح تطبيق دفتر اليومية.

جدول دفتر اليومية – اذا كنت تواجه مشكلة في تذكر استخدام تطبيق دفتر اليومية، قم بتمكين جدول دفتر اليومية في قسم دفتر اليومية في تطبيق الإعدادات للحصول على تذكير لإضافة إدخال دفتر اليومية في يوم ووقت محددين.

ضبط سرعة اللمس - ضمن إمكانية الوصول > اللمس > اللمس اللمسي، يمكنك ضبط الوقت الذي يستغرقه تنشيط المحتوى بالضغط لفترة طويلة، وتتضمن الخيارات سريعًا وافتراضيًا وبطيئًا، والإعداد السريع يجعل اللمس يبدو أقرب إلى ميزة اللمس ثلاثي الأبعاد التي تمت إزالتها الآن.

هز للتراجع - إذا قمت بنقل تطبيق على الشاشة الرئيسية أو عنصر واجهة مستخدم ثم غيرت رأيك بشأن الموضع، فيمكنك استخدام اهتزاز للتراجع عن الإيماءة لإعادة التطبيقات والأدوات إلى مكانها قبل إجراء التعديل.