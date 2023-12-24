شكرا لقرائتكم خبر عن "كاوست" تفوز بثلاث جوائز في مسابقة "مبتكرون" لعام 2023 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - فازت جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية (كاوست) اليوم، بثلاث جوائز في مسابقة "مبتكرون" لعام 2023 في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التي تنظمها "إم آي تي" تكنولوجي ريفيو العربية.

وتهدف الجائزة لتكريم المبتكرين الذين تسهم اختراعاتهم وأبحاثهم العلمية في تحسين جودة حياة الناس وتشكيل المستقبل.

وتمثلت الجوائز في تتويج الباحث حامد البلوي من الجامعة، بإحدى جوائز المسابقة بعد تطويره حبرًا خاصًا من كربونات الكالسيوم يمكن استخدامه في الطباعة الحيوية ثلاثية الأبعاد لتسريع عملية ترميم المرجان وتجديد العظام، كما نالت الباحثة هند محمد جائزةً، بعد أن طوّرت محفزات وعمليات تحفيزية جديدة لإنتاج وقود الطيران المستدام، ومواد كيميائية وطاقة كهربائية من المصادر المتجددة وثاني أكسيد الكربون ومياه الصرف الصحي، فيما فازت الباحثة ولاء خشيم بجائزةٍ، بعد تطويرها أجهزة استشعار حيوية متعددة الإرسال تعتمد على مواد نانونية وظيفية (متناهية الصغر) للكشف المبكر عن النوبات القلبية.

يشار إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يحصد فيها عدة علماء من كاوست جائزة "مبتكرون دون 35" في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فقد فاز ثلاثة آخرون بالجائزة في عام 2022، وفاز العديد من باحثي كاوست بها منذ الإعلان عن أول نسخة منها في عام 2018.