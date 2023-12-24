شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير يكشف عن تحديات العملات المشفرة وعدم الثقة فى شفافيتها وخصوصيتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى ثلاثة من الاقتصاديين والمحللين الماليين، اثنان من جامعة ييل والآخر من جامعة شيكاغو، دراسة حالة لتجربة عملة مشفرة على مستوى البلاد من أجل فهم أفضل لماذا قد يعمل أو لا يعمل مثل هذا النظام النقدي على النحو المنشود له.

ووفقًا لما ذكره موقع "Phys"، فإنه في ورقتهم البحثية المنشورة في مجلة Science، يصف فرناندو ألفاريز وديفيد أرجنتي وديانا فان باتن تحليلاتهم لمحاولة الحكومة في السلفادور لجعل العملة المشفرة خيارًا شائعًا لشعب ذلك البلد وما وجدوه من خلال القيام بذلك .

تم الترويج عن العملات المشفرة في الأساس بسبب عدم الكشف عن الهوية، فالأشخاص الذين يستخدمونها لا يضطرون إلى التخلي عن معلوماتهم الشخصية أو تاريخهم الائتماني، أدت هذه السمة الإيجابية نفسها إلى اتهامات من جانب البعض بأن أنظمة العملات المشفرة (مثل البيتكوين) تسمح للمجرمين والمنظمات الإرهابية بنقل الأموال دون أن يتم تعقبهم.

تساءل الباحثون عن كيفية نظر الأشخاص العاديين إلى مثل هذه الأنظمة وما إذا كانوا على استعداد لتبنيها، ولتحقيق هذه الغاية، أجروا دراسة حالة لتاريخ البيتكوين في السلفادور.



في عام 2021، اعترفت حكومة السلفادور رسميًا بالبيتكوين كعملة قانونية في جميع أنحاء ذلك البلد، على أمل منحها مصداقية، وكجزء من هذا الجهد، بدأت في السماح للمواطنين بدفع ضرائبهم باستخدام النظام.



كما أمرت الحكومة جميع الشركات في جميع أنحاء البلاد بالبدء في قبول عملة البيتكوين كوسيلة للدفع، بما في ذلك محصلي الديون.



بعد ذلك، لتسهيل استخدام نظام العملة الجديد على الجميع في البلاد، قدموا Chivo Wallet، وهو تطبيق هاتف يمكن استخدامه لتبادل وتداول البيتكوين والدولار الأمريكي.



أما الشيء الوحيد الذي لم تفعله الحكومة هو وقف استخدام الدولار الأمريكي كوسيلة قانونية للتبادل، فالعملة الرسمية للبلاد، الكولون، نادرًا ما تُستخدم وقد توقفت إلى حد كبير عن التداول.



لمعرفة المزيد حول قبول أو عدم اعتماد نظام العملة الجديد، أجرى الباحثون مقابلات وجهاً لوجه مع أشخاص يعيشون في 1800 أسرة في جميع أنحاء البلاد. كما تم منحهم إمكانية الوصول إلى أرقام المعاملات الخاصة بـ Chivo Wallet.



ووجد فريق البحث أن استخدام بيتكوين في السلفادور ظل منخفضًا، وكان استخدامه في انخفاض منذ أن بدأت الحكومة حملتها.



ووجد الفريق أن السبب المقدم لرفض تبني نظام العملة الجديد كان في الأساس قضايا الشفافية والخصوصية، فالأشخاص العاديون لا يثقون في الأشخاص الذين يديرون نظام العملة المشفرة، ولهذا السبب، لا يزال معظمهم يفضلون النقد الأمريكي، ووجدوا أيضًا أن معظم الأشخاص الذين يستخدمون البيتكوين في السلفادور هم من الأثرياء الذين يواصلون أيضًا استخدام النظام المصرفي العادي.