شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لتتبع بابا نويل.. جوجل تحدث خدمة Santa Tracker للاحتفال بالكريسماس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كعادتها كل عام حدّثت شركة جوجل خدمة "تتبع أثر سانتا - Santa Tracker" الخاصة بتعقب مسار "بابا نويل" حول العالم، فضلاً عن تحديث التطبيق المرافق له مع مجموعة جديدة من الأنشطة الممتعة والمميزة، وهو الأمر الذى تقوم به شركة جوجل كل عام، ورغم أن شركة جوجل توفر الكثير من الأنشطة بالخدمة، حيث يقال إن جوجل بدأت في تتبع سانتا في عام 2004.

ويمكن للمستخدمين الوصول إليه من خلال الدخول إلى رابط الموقع Santa Tracker لكى يتمكنوا من الاستمتاع بكل الأنشطة والخدمات التى توفرها جوجل للمستخدمين للاحتفال بالكريسماس.

وفيما يتعلق بميزة "تتبع سانتا" فهى تتيح للمستخدمين معرفة المزيد عن سانتا كلوز وطلب التحديثات من القطب الشمالي، ويروي مساعد Google أيضًا نكات سانتا، إلى جانب ميزات أخرى.

ولا تقدم Google خدمة تتبع سانتا هذا العام فحسب، بل تتضمن أيضًا دليل العائلة والاختبارات والعديد من الألعاب التي تحمل طابع عيد الميلاد للعب.

تتبع تنقل "سانتا" من مدينة إلى مدينة، وقارة إلى قارة، حيث يمكن للمستخدمين مشاهدة مناظر الشوارع فى المدن ومعرفة الكثير من الحقائق عن هذه الأماكن من خلال المكان الذى يتواجد به، فيما يضم الموقع بوضعه الحالى العديد من الألعاب المبهجة والمميزة، ويمكن الوصول إليها عبر العديد من منصات الإنترنت سواء للكمبيوتر أو للهواتف الذكية.

ويمكن تتبع بابا نويل باستخدام مستعرض ويب على الهواتف الذكية أو أجهزة الكمبيوتر/ أجهزة الكمبيوتر المحمولة أو iPad أو Mac من خلال زيارة موقع ويب سانتا تتبع جوجل الرسمي، يعرض هذا الموقع خريطة حية لموقع سانتا الحالي ومحطته التالية وخلاصة الفيديو المباشر لرحلته والوقت المقدر الذي سيحتاجه للوصول إلى كل موقع محدد.