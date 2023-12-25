شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جهاز Humane AI Pin يصل للمستخدمين في مارس 2024.. كل ما تحتاج معرفته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قامت شركة Humane الناشئة للذكاء الاصطناعي مؤخرا، بعرض جهاز AI Pin الذكي لأول مرة، وفي مؤتمر صحفي في نوفمبر، قال تشودري كيف أن الجهاز الجديد القابل للارتداء لديه القدرة على استبدال الهواتف الذكية، وقال إن "العصر الأخير قد استقر" وأن المنتج القابل للارتداء الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي هو "طريقة جديدة للتفكير، وإحساس جديد بالفرصة".

وفي هذا الوقت، أصبح الجهاز متاحًا أيضًا للطلبات المسبقة لكن الشركة لم تكشف متى ستبدأ في شحن الجهاز، لكن شركة Humane أعلنت الآن أن جهاز الذكاء الاصطناعي القابل للارتداء سيبدأ شحنه في مارس 2024، وانتقلت الشركة إلى منصة التواصل الاجتماعي X لإصدار هذا الإعلان.

Humane AI Pin: التوفر وفي منشور X، قال هيومان: "نحن نقوم بشحن جميع الطلبات ضمن الطلبات التي تم استلامها، بناءً على تاريخ الشراء"، ويشير هذا إلى أن الطلبات المسبقة لأجهزة الذكاء الاصطناعي القابلة للارتداء والتي تم تقديمها مسبقًا سيتم شحنها أولاً.

لا يزال Humane AI Pin أولاً متاحًا للطلبات المسبقة على الموقع، ويبدأ سعر جهاز الذكاء الاصطناعي القابل للارتداء من 699 دولارًا، ويتطلب اشتراكًا شهريًا بقيمة 24 دولارًا للبيانات الخلوية ورقم الهاتف، الجهاز متوفر بثلاثة خيارات للألوان – Eclipse (أسود) مقابل 699 دولارًا، و Lunar (أبيض مع كروم مصقول) مقابل 799 دولارًا، و Equinox (أسود مع كروم مصقول) مقابل 799 دولارًا.

أبرز المميزات يعد Humane AI Pin في الأساس جهازًا يمكن ارتداؤه مدعومًا بالذكاء الاصطناعي، ويحتوي على مجموعة شرائح Snapdragon بالداخل، وبدلاً من شاشة العرض، فهو يتميز بجهاز عرض يمكنه عرض المعلومات على الأسطح مثل يد المستخدم.

يتيح تكامل الذكاء الاصطناعي في هذا الجهاز القابل للارتداء من نوع Humane التعامل مع العديد من الإجراءات مثل ترجمة اللغة والرسائل الصوتية والبحث عن المعلومات والوصول إلى رسائل البريد الإلكتروني والمزيد، ومع ذلك، يحتاج المستخدمون إلى إعطاء إشارات صوتية لبدء هذه الإجراءات، وقد شاركت الشركة أيضًا مقطع فيديو على YouTube لشرح كيفية العمل.