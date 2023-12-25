شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على أبرز طرق لإصلاح AirPods الخاصة بك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا كانت AirPods لا تعمل، كنت تواجه مشكلات في توصيلها أو في الشحن، أو مشكلة في الصوت، أو أي شيء آخر، فتابع معنا خمس طرق لإصلاح AirPods، وفقًا لموقع macrumors.

تقدم أجهزة AirPods من Apple عادةً تجربة فائقة السلاسة في إعداد سماعات الرأس وميزات سهلة الاستخدام مثل الاقتران التلقائي والتبديل بين أجهزة Apple الخاصة بك، ولكن مثل جميع الأجهزة، فإن AirPods ليست محصنة ضد المشكلات.

هناك خمسة خيارات من شأنها أن تساعدك على تشغيل AirPods مرة أخرى.

تحقق جيدًا من بطارية علبة AirPods وAirPods

ضع كلاً من AirPods في العلبة وافتح الغطاء بالقرب من جهاز iPhone الخاص بك لمعرفة حالة البطارية.

إذا لم يتم شحنها في العلبة، فتأكد من عدم وجود أي حطام أو مواد لزجة في الجزء السفلي من العلبة حيث تتلامس جهات اتصال AirPods.

تحقق عدم إيقاف تشغيل Bluetooth على جهاز iPhone الخاص بك، من تطبيق إعدادات iPhone Bluetooth > تأكد من أن التبديل باللون الأخضر

قم بتنظيف شبكات مكبر الصوت والميكروفون.

أعد ضبط AirPods إذا لم تتمكن من الاتصال أو إذا استمرت مشكلات الصوت.

توصي Apple بالتأكد من أن علبة AirPods مشحونة بالكامل والسماح لشحن AirPods بالداخل لمدة 30 ثانية على الأقل قبل محاولة استخدامها، بالطبع، إذا كانت بطارية AirPods منخفضة جدًا، فاسمح لها بالشحن لفترة أطول.

إذا لم يتم شحن AirPods، فقد يكون هناك حطام يعيق نقاط اتصال الشحن المعدنية الموجودة في الجزء السفلي من AirPods أو في الجزء السفلي من علبة الشحن، واحرص على عدم إتلاف المسامير الموجودة أسفل علبة الشحن إذا حاولت إزالة أي تراكم أو حطام.

إذا كانت علبة شحن AirPods الخاصة بك فارغة ولا يمكن شحنها، فجرب كابل Lightning مختلفًا (أو استخدم الجانب الآخر من الكبل الموجود لديك)، أو حاول الشحن لاسلكيًا إذا كان لديك علبة شحن تدعم الاتصال اللاسلكي.

تواصل مع دعم Apple أو توجه إلى أقرب متجر Apple أو مقدم خدمة معتمد من Apple إذا كان AirPods أو الحافظة لا تزال غير قابلة للشحن.

في بعض الأحيان، قد يكون ما يبدو أن AirPods لا تعمل مجرد حطام أو تراكم يحجب شبكات السماعة أو الميكروفون، بالنسبة إلى AirPods Pro، ستحتاج إلى سحب أطراف الأذن لتنظيف شبكات السماعات.