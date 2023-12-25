شكرا لقرائتكم خبر عن بقيادة أمريكية.. مشروع ياباني لإرسال أول رائد فضاء إلى القمر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تجرى الولايات المتحدة واليابان الترتيبات النهائية لهبوط رائد فضاء ياباني على سطح القمر للمرة الأولى، في إطار برنامج لاستكشاف القمر بقيادة الولايات المتحدة.

ونقلت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية عن مصادر مطلعة قولها، إن برنامج أرتميس يهدف إلى تحقيق إنجاز تاريخي من خلال إرسال رواد فضاء أمريكيين إلى سطح القمر لأول مرة منذ أكثر من نصف قرن بحلول عام 2025 على أقرب تقدير، وقد يكون رائد فضاء ياباني من بين التاليين الذين سيهبطون على القمر.

وقالت المصادر إن البلدين يناقشان أيضًا إرسال رائد فضاء ياباني ثان إلى القمر، ومن المتوقع وضع اللمسات النهائية على الخطة في أقرب وقت الشهر المقبل.

مركبة هبوط على القمر

كانت اليابان قد أطلقت في شهر سبتمبر الماضي الصاروخ "إتش 2 إيه" الذي يحمل مركبة هبوط على القمر تابعة لوكالة الفضاء اليابانية في مركز تانيجاشيما الفضائي في جنوب غرب البلاد.

وهذه هي أول عملية إطلاق لصاروخ محلي كبير من جزيرة تانيجاشيما منذ محاولة الإطلاق الافتتاحية الفاشلة في مارس لصاروخ "إتش 3" الياباني من الجيل التالي، وفقًا لوكالة كيودو.