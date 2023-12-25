شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "الذكاء الاصطناعى".. كل ما تحتاج معرفته عن التقنية الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبح من المستحيل تجاهل الذكاء الاصطناعي في حياتنا اليومية، منذ أن أطلقت OpenAI ChatGPT في نوفمبر العام الماضي، حيث اعتاد الناس على استخدام chatbot بطرق عديدة، يلجأ الموظفون إلى الذكاء الاصطناعي لأتمتة المهام أثناء العمل، بينما يستخدم آخرون التكنولوجيا لإجراء تحسينات على حياتهم الشخصية.



ووفقا لما ذكره موقع "business insider"، فإنه مع استمرار تقدم الذكاء الاصطناعي، قد تكون هناك حاجة أكبر للجميع، وليس فقط التقنيين، لفهم ماهيته وكيف يمكن أن يؤثر على المجتمع، وهنا معلومات مهمة عن التقنية:

كبار قادة وشركات الذكاء الاصطناعي سام ألتمان: المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة OpenAI، الشركة التي تقف وراء ChatGPT، وفي نوفمبر، أطاح مجلس إدارة شركة OpenAI بألتمان قبل أن يعود إلى الشركة كرئيس تنفيذي بعد أيام، لا يزال من غير الواضح ما الذي أثار كل الدراما التي أثارتها OpenAI.

ساتيا ناديلا: الرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت، عملاق البرمجيات الذي يقف وراء محرك البحث Bing الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي وCopilot، وهي مجموعة من أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدية، مايكروسوفت أيضًا أهم مستثمرى OpenAI.



داريو أمودي: الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة Anthropic، المنافس الرئيسي لـ OpenAI، حيث كان يعمل سابقًا، وهذه الشركة مسئولة عن برنامج الدردشة الآلي الذي يطلق عليه اسم Claude 2، كما أن جوجل وأمازون مستثمران في Anthropic.

أهم مصطلحات الذكاء الاصطناعي AGI: يرمز هذا إلى "الذكاء العام الاصطناعي"، أو قدرة الذكاء الاصطناعي على أداء المهام المعرفية المعقدة مثل إظهار الوعي الذاتي والتفكير النقدي بالطريقة التي يفعلها البشر.

المواءمة: مجال أبحاث سلامة الذكاء الاصطناعي الذي يهدف إلى التأكد من أن أهداف وقرارات وسلوكيات أنظمة الذكاء الاصطناعي متوافقة مع القيم والنوايا الإنسانية، في شهر يوليو، أعلنت شركة OpenAI أنها تشكل فريقًا تسميه "Superalignment" للتركيز على جعل الذكاء الاصطناعي الخاص بها آمنًا.



Deepfake: صورة أو مقطع فيديو أو صوت تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي يُقصد به أن يبدو حقيقيًا ويميل البعض إلى استخدامه لخداع المشاهدين أو المستمعين، وتم استخدام Deepfakes لإنشاء مواد إباحية بدون موافقة وابتزاز الأشخاص مقابل المال.



GPU: شريحة كمبيوتر، وهي اختصار لوحدة معالجة الرسومات، تستخدمها الشركات لتدريب ونشر نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بها، يتم استخدام وحدات معالجة الرسومات الخاصة بـ Nvidia بواسطة Microsoft و Meta لتشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بهم.



هلوسة الذكاء الاصطناعى: ظاهرة يولد فيها نموذج لغوي كبير معلومات غير دقيقة ويقدمها كحقيقة، على سبيل المثال، خلال عرض توضيحي مبكر، أصيب برنامج الدردشة الآلي Bard التابع لشركة Google بالهلوسة عن طريق توليد خطأ واقعي حول تلسكوب جيمس ويب الفضائي.



المصدر المفتوح: سمة تستخدم لوصف برنامج كمبيوتر يمكن لأي شخص الوصول إليه واستخدامه وتعديله بحرية دون طلب إذن، وقد دعا بعض خبراء الذكاء الاصطناعي إلى أن تكون النماذج التي تدعم الذكاء الاصطناعي مثل ChatGPT مفتوحة المصدر حتى يعرف الجمهور مدى تدريبهم بالضبط.