شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل يعيد ميزة قديمة لكاميرا بكسل 8 برو.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أزالت جوجل إمكانية التصوير الفلكي بالكاميرا فائقة الاتساع من هاتفي Pixel 4a (5G) وPixel 5 في عام 2020 وانتقد مستخدمو بكسل عملاق التكنولوجيا بسبب جودة هذه اللقطات، إلا أن جوجل لم توضح سبب إنهاء التصوير في ميزة الكاميرا.

حاليًا عادت القدرة على النقر على صور التصوير الفلكي فائقة الاتساع إلى هاتف بكسل 8 برو، وفقًا لتقرير صادر عن PhoneArena، قد تظل هذه الميزة حصرية لمتغير برو وقد لا تصل إلى Vanilla Pixel 8 والموديلات الأقدم.

ما هو التصوير الفلكي؟ وكيف سيعمل في بكسل 8 برو؟ التصوير الفلكي يمكن مستخدمو بكسل 8 برو، توجيه الكاميرا الخلفية لهواتفهم لالتقاط صور للسماء من خلال إبقائها مستقرة تمامًا باستخدام حامل ثلاثي الأرجل أو أي طريقة أخرى، سيؤدي هذا إلى تمكين الميزة والسماح للمستخدمين بالتقاط مثل تلك الصور.

كما تدعم الكاميرا فائقة الاتساع في Pixel 8 Pro تجميع وحدات البكسل بنسبة 4:1، والتي تجمع البيانات من أربعة بكسلات متجاورة في بكسل واحد أكبر، ما يؤدي إلى تحسين جودة الصورة الملتقطة في الإضاءة المنخفضة مما يقلل أيضًا من الضوضاء.

كذلك سيكون لدى Pixel 8 Pro خيار التقاط صور السماء ليلاً بمعدل 1x (قياسي)، و2x، و.5x (النطاق فائق العرض).

وقامت الشركة أيضًا بتحديث صفحة دعم جوجل كاميرا الخاصة بها لتقول: "هام: في Pixel 4a (5G) والإصدارات الأحدث، يعمل التصوير الفلكي فقط على إعدادات تكبير تساوي أو أكبر من 1x."

قد تظل هذه الميزة حصرية لجهاز بكسل 8 برو، حيث ط يكون لها علاقة بمستشعر الصور فائق الاتساع بدقة 48 ميجابكسل الذي يحتوي على وحدات البكسل في الطراز الأكثر تكلفة، وفي الوقت نفسه يأتي هاتف Vanilla Pixel 8 مزودًا بمستشعر صور فائق الدقة بدقة 12 ميجابكسل.

علاوة على ذلك، نظرًا لأن التصوير الفائق الاتساع بمعدل .5x وهو أقل من 1x، فقد يبدو أن التصوير الفلكي فائق الاتساع يقتصر على Pixel 8 Pro، ويدعي التقرير أن جوجل ربما قررت جلب الميزة إلى بكسل 8 برو فقط لأنها يمكن أن تدفع المستخدمين إلى الطراز الأكثر تكلفة.

تمامًا مثل بكسل 8، يبلغ وزن المستشعر الفائق الاتساع في كل من Pixel 7 Pro وPixel 6 Pro أيضًا 12 ميجابكسل، ولهذا السبب قد لا يصبح التصوير الفلكي متوافقًا مع الإصدارات السابقة، لذلك قد تصبح هذه الميزة متاحة في طراز Pro الجديد كل عام.