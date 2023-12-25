شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيفية استخدام ميزة Nearby share في أندرويد.. خطوة بخطوة والان مع تفاصيل الخبر



ما هي ميزة المشاركة القريبة القاهرة - سامية سيد - تعد مشاركة الملفات باستخدام ميزة Nearby Share على أندرويد أمرًا سهلاً للغاية، وهي بديل رائع للبلوتوث أو طرق مشاركة الملفات التقليدية، وإليك دليل سريع حول كيفية استخدامه:ما هي ميزة المشاركة القريبة المشاركة القريبة هي ميزة متوفرة على أجهزة أندرويد (أندرويد 6.0 والإصدارات الأحدث)، وأجهزة Chromebook (الإصدار 91 والإصدارات الأحدث)، وبعض أجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظام Windows (الإصدارات 64 بت من Windows 10 والإصدارات الأحدث) والتي تتيح لك مشاركة الملفات والروابط لاسلكيًا مع الأشخاص القريبين منك.

الأجهزة التي تستخدم البلوتوث والواي فاي، فهى طريقة سريعة ومريحة لنقل المحتوى دون الحاجة إلى اتصال بالإنترنت أو الاعتماد على تطبيقات الطرف الثالث.

قبل ان تبدا: - تأكد من تمكين المشاركة القريبة على كلا الجهازين، ويمكنك العثور عليه في الإعدادات > الأجهزة المتصلة > قائمة تفضيلات الاتصال.

- قم بتشغيل Bluetooth والموقع على كلا الجهازين.

مشاركة الملفات: - افتح التطبيق أو الملف الذي تريد مشاركته. على سبيل المثال، دعنا نشارك صورة من تطبيق المعرض الخاص بك.

- اضغط على زر المشاركة.

- حدد المشاركة القريبة.

- سيظهر اسم الجهاز الآخر، اضغط عليه لبدء النقل

- على الجهاز المتلقي، سيظهر إشعار يطلب قبول النقل، اضغط على قبول.

-سيتم نقل الملف بسرعة وأمان.

فيما يلي بعض النصائح الإضافية لاستخدام ميزة المشاركة القريبة: يمكنك التحكم في من يمكنه رؤية جهازك عن طريق اختيار إعدادات رؤية الجهاز في قائمة المشاركة القريبة، ويمكنك جعل جهازك مرئيًا للجميع، أو جهات الاتصال فقط، أو أجهزة محددة.

يمكنك أيضًا نقل الملفات إلى الأجهزة غير الموجودة في قائمة جهات الاتصال الخاصة بك. فقط تأكد من أن كلا الجهازين مرئيان لبعضهما البعض.

ستختلف سرعة نقل ميزة Nearby Share حسب حجم الملف وجودة الاتصال.