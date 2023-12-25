شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: طريقة حفظ المواقع فى خرائط جوجل.. اعرف الخطوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفر خرائط جوجل مجموعة من الميزات المصممة لتحسين تجربة المستخدم بشكل عام، إحدى هذه الميزات هي القدرة على حفظ المواقع، وتمكين المستخدمين من إعادة زيارة الأماكن المفضلة لديهم أو الأماكن التي يزورونها بشكل متكرر وتنظيمها بسهولة.

لا تعمل هذه الميزة على تبسيط عملية العثور على طريق العودة إلى الأماكن المهمة فحسب، بل تعمل أيضًا بمثابة سجل رحلة شخصي، وتوثيق رحلتك وإنشاء خريطة رقمية لذكرياتك.

فيما يلي دليل حول كيفية حفظ المواقع في خرائط Google على كل من أجهزة سطح المكتب والأجهزة المحمولة:

سطح المكتب

البحث عن الموقع: ابحث عن نشاط تجاري أو مكان أو مجموعة إحداثيات، أو انتقل إليه على الخريطة.

انقر على "حفظ": انقر على الزر "حفظ" (يبدو كإشارة مرجعية) الموجود أسفل اسم المكان أو عنوانه.

اختيار قائمة: حدد قائمة موجودة (على سبيل المثال، "المفضلة"، أو "الأماكن المراد زيارتها"، أو "الأماكن المميزة بنجمة") أو أنشئ قائمة جديدة لتنظيم أماكنك المحفوظة.

الهاتف المحمول (Android وiOS)

البحث عن الموقع: ابحث عن مكان أو اضغط على علامة على الخريطة، يمكنك أيضًا لمس أي مكان على الخريطة مع الاستمرار لإنشاء دبوس.

اضغط على "حفظ": اضغط على الزر "حفظ" (يبدو كإشارة مرجعية) في الجزء السفلي من الشاشة.

اختيار قائمة: حدد قائمة موجودة أو قم بإنشاء قائمة جديدة.

اضغط على "تم": أنهي عملية الحفظ.

نصائح إضافية لحفظ المواقع

تصنيف أماكنك المحفوظة: لتسهيل العثور عليها، يمكنك إضافة تصنيفات مخصصة إلى مواقعك المحفوظة.

افتح مكانًا محفوظًا وانقر على "التسمية" لتعديل اسمه.

حفظ الأماكن من مواقع الويب الأخرى: إذا وجدت مكانًا على موقع ويب يستخدم خريطة جوجل مضمنة، فيمكنك حفظه مباشرةً في قوائمك.

الوصول إلى الأماكن المحفوظة دون الاتصال بالإنترنت:

لعرض الأماكن المحفوظة حتى عندما تكون غير متصل بالإنترنت، قم بتنزيل الخرائط ذات الصلة لتلك المناطق مسبقًا.

مشاركة الأماكن المحفوظة: يمكنك مشاركة أماكنك المحفوظة مع الآخرين عبر رابط أو من خلال التعاون في قائمة مشتركة.