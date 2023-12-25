تكنولوجيا: ِAsus تدعم سلسلة Asus ROG Phone 8 بمعايير IP68 لمقاومة الماء والغبار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - ينطلق حدث Asus في 8 من يناير لكشف النقاب عن سلسلة Asus ROG Phone 8، ومن المقرر أن تدعم Asus هذه الإصدارات بمعايير IP68 لمقاومة الماء والغبار.

تقدم Asus سلسلة ROG Phone 8 المخصصة للألعاب رسمياً خلال فعاليات مؤتمر CSE للعام 2024، ولقد شاركت Asus إعلان تشويقي جديد أكدت من خلاله على دعم السلسلة القادمة لمقاومة الماء والأتربة بمعايير IP68.

ومن المقرر أن تضمن معايير IP68 قدرة هيكل الهاتف على مقاومة الغمر في الماء عند عمق محدد، كما أن هيكل الهاتف يأتي بتصميم محكم لمنع دخول الأتربة.

وتعد معايير IP68 ترقية في سلسلة ROG Phone 8 القادمة مقارنة بسلسلة ROG Phone 7 التي انطلقت بمعايير IP54.

من جانب أخر أشارت الإعلانات التشويقية السابقة إلى أن Asus تدعم سلسلة ROG Phone 8 بتصميم جديد في الشاشة، حيث تتميز الشاشة في هاتفي ROG Phone 8 و 8 Pro بإطارات نحيفة، مع شاشة مميزة بثقب للكاميرة الأمامية.

كما تدعم Asus كاميرة الهواتف بثبيت gimbal لإلتقاط صور بإستقرار وثبات أعلى، لذا ستأتي سلسلة ROG Phone 8 بتصميم مختلف عن إصدارات الشركة السابقة حيث لن يتم التركيز بشكل كامل على إستهداف الألعاب فقط.

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