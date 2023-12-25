تكنولوجيا: هواوي تستعد لدفع معالج Kirin 8000 في إصدار جديد للشركة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تخطط شركة هواوي للتوسع بإصدارات الشركة من المعالجات خلال الفترة القادمة، ولقد رصدت رقاقة Kirin 8000 بالفعل في إصدار جديد لشركة هواوي.

قدمت هواوي في بداية هذا الشهر جهاز الحاسب Qingyun L540 الذي تتضمن رقاقة الشركة الجديدة Kirin 9006C، والذي أكد خطط هواوي للتوسع بقاعدة المعالجات التي تتخطى Kirin 9000S.

ومن جديد تؤكد التسريبات على أن هواوي تستمر في تطوير إصدارات جديدة من الرقاقات، حيث رصدت رقاقة جديدة بعلامة “Kirin 8000” في أحدث إصدارات هواوي المرتقبة من الهواتف الذكية والذي يعرف بهاتف “Nova 12 Pro”.

وتكشف لقطة الشاشة عن بعض تفاصيل هاتف Nova 12 Pro الذي يضم شاشة بدقة عرض 2776 في 1224 بيكسل، مما يؤكد قدرة رقاقة Kirin 8000 في تعزيز آداء هاتف من الفئة المتوسطة.

يذكر أن هواوي قدمت رقاقة Kirin 9006C الحالية بدقة تصنيع 5 نانومتر، ومن المتوقع أن ترتكز رقاقة Kirin 8000 القادمة على نفس عملية التصنيع.

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