شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أفضل 5 منتجات من Apple من المقرر صدورها خلال 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن عام 2024 سيكون عامًا تاريخيًا لشركة Apple، حيث من المقرر أن تدخل الشركة فئة منتجات جديدة لأول مرة منذ عام 2015، أهمها سماعة الرأس Vision Pro، وأجهزة iPad الجديدة، وساعة Apple Watch الجديدة الرائعة، وفقاً لموقع macrumors.

أهم خمسة تحديثات لمنتجات Apple التي من المقرر أن تصدر في عام 2024.

AirPods 4

ستتمتع أجهزة AirPods الجديدة القادمة في عام 2024 بتصميم محدث بسيقان أقصر، لذلك ستبدو وكأنها تقاطع بين AirPods الحالية وAirPods Pro و سيتم تحسين جودة الملاءمة والصوت.

سيكون هناك إصداران من AirPods 4 بنقاط سعر مختلفة، وسيكون الطراز الأكثر تكلفة مزودًا بميزة إلغاء الضوضاء النشطة، وهي ميزة اقتصرت على ‌AirPods Pro‌ سيحصل ‌AirPods 4‌ أيضًا على علبة محدثة تحتوي على مكبر صوت لتنبيهات Find My ومنفذ شحن USB-C بدلاً من منفذ Lightning.

OLED في iPad Pro

ستجلب Apple تقنية OLED إلى iPad Pro في عام 2024، وستكون هذه هي المرة الأولى التي تصدر فيها Apple مثل هذه الشاشة OLED الكبيرة، مقارنةً بـ mini-LED أو LED، توفر OLED ألوانًا سوداء أعمق وتباينًا أفضل وHDR محسّنًا وكفاءة أفضل في استخدام الطاقة.

Apple Watch

من المقرر أن نحصل على Apple Watch Series 10 أو "X" في العام المقبل، والذي يتزامن مع الذكرى السنوية العاشرة لـ Apple Watch إذا كنت تحسب من تاريخ تقديم 2014 بدلاً من تاريخ الإطلاق 2015.

ستحصل ساعة Apple Watch لعام 2024 على تصميم محدث قد يتضمن هيكلًا نحيفًا ونظام ربط شريط مغناطيسي جديد، وستسمح طريقة ربط الشريط المغناطيسي لشركة Apple بتوفير مساحة داخلية قيمة داخل Apple Watch لبطارية أكبر أو مكونات أخرى، ولكن هذا قد يعني أن النطاقات الموجودة غير متوافقة مع النموذج الجديد.

إلى جانب المظهر الجديد، يُشاع أن Apple Watch X تتميز بمراقبة ضغط الدم واكتشاف انقطاع التنفس أثناء النوم، وتعد مراقبة ضغط الدم على المعصم إنجازًا ملحوظًا، وستكون Apple Watch قادرة على إخبار المستخدم ما إذا كان ضغط دمه يتجه نحو الأعلى ويتجه نحو ارتفاع ضغط الدم، ولن تتوفر قراءات محددة للضغط الانقباضي والانبساطي، لكن مراقبة ضغط الدم ستظل توفر معلومات قيمة.

أما بالنسبة لانقطاع التنفس أثناء النوم، فستستخدم ‌Apple Watch X‌ تتبع النوم ومراقبة أنماط التنفس لتحديد ما إذا كان الشخص يعاني من انقطاع التنفس أثناء النوم، وسيتم نقل المعلومات إلى الطبيب لإجراء مزيد من الاختبارات.

أيفون 16

ستحصل طرازات iPhone 16 القياسية على العديد من الميزات التي كانت مقتصرة على طرازات iPhone 15 Pro، بما في ذلك زر الإجراء وشريحة A-series الأسرع بدقة 3 نانومتر، ويمكن أن يكون زر الإجراء سعويًا هذا العام وليس ميكانيكيًا، لذلك قد تتمكن شركة Apple من تقليص حجمه.

من المحتمل أن يسمح ترتيب عدسة الكاميرا الرأسية الجديد بالتقاط الفيديو المكاني، وهي ميزة تقتصر على طرازات ‌iPhone 15 Pro ‌ في الوقت الحالي، وتضيف Apple أيضًا زر التقاط سعويًا جديدًا إلى جميع طرز ‌iPhone 16‌ الأربعة، مع وجود الزر على الجانب الأيمن من الجهاز أسفل زر الطاقة، وسيستشعر الزر الضغط وسيدعم ردود الفعل اللمسية، وتشير الشائعات إلى أنه سيتم استخدامه لالتقاط الفيديو.

Vision Pro

لقد مر نصف عام منذ أن كشفت شركة Apple عن سماعة الرأس Vision Pro، وفي أوائل عام 2024، سيتمكن العملاء أخيرًا من تجربتها.

ترى شركة Apple أن Vision Pro هو مستقبل الحوسبة، مشيرة إلى الجهاز باعتباره أول كمبيوتر مكاني، إنها سماعة رأس للواقع المختلط، لذا ستتمكن من التبديل بين الواقع المعزز والواقع الافتراضي باستخدام التاج الرقمي الموجود على جانب الجهاز، لن تكون مثل أي سماعة رأس أخرى في السوق لأن Apple تستخدم شاشات LED فائقة الدقة مع تتبع اليد والعين للتحكم.

تم التخطيط لتطبيقات وألعاب وتجارب غامرة لـ Vision Pro، وسيتمكن المستخدمون من تسجيل الفيديو المكاني لتشغيله على الجهاز.