تكنولوجيا: توقعات بالإعلان عن سلسلة Honor Magic 6 في 11 من يناير

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - شغلت سلسلة Honor Magic 6 عدد من التسريبات في الفترة الأخيرة، ولقد كشفت أحدث التسريبات عن الموعد المتوقع للإعلان عن الإصدارات الجديدة في حدث يعقد في 11 من يناير.

كشف موقع “Digital Chat Station” عن تفاصيل مؤخراً حول الموعد المتوقع للإعلان عن سلسلة Honor Magic 6 المطورة بتركيز خاص على التصوير الفوتوغرافي، والتي أشير إلى إنطلاقها رسمياً في حدث يعقد بين 8 إلى 10 من يناير.

أيضاً من المتوقع أن تنطلق سلسلة Magic 6 بالتزامن مع الإعلان الرسمي عن سلسلة Oppo Find X7، إلا أن أحدث التفاصيل قدمت موعد أكثر تحديداً للإعلان عن إصدارات Honor، حيث تشير التوقعات إلى حدث يعقد في 11 من يناير.

وتتضمن سلسلة Honor Magic 6 القادمة عدد من الإصدارات تشمل الإصدار الخاص “Magic 6 Porsche Design”، وتوضح لقطة الشاشة التي تم تسريبها على منصة Weibo أن الفترة ما قبل الحجز المسبق لهاتف Porsche Design تنتهي في 11 من يناير.

كما تشير القائمة إلى أن سلسلة Magic 6 سيتم الإعلان عنها بشكل رسمي في 11 من يناير في السوق الصيني.

ومن المقرر أن تدعم Honor أعلى إصدار من السلسلة Magic 6 Pro برقاقة Snapdragon 8 Gen 3، والذي يأتي أيضاً بميزة الإتصال بالأقمار الإصطناعية.

أيضاً كشفت التفاصيل التي نشرت حتى الآن عن دعم الهواتف بمستشعر OmniVision OV50K رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل، والذي يتميز بحجم 1 إنش.

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