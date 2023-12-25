شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تطبيقان أراد مستخدمى الهواتف الذكية فى العالم حذفهما فى عام 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت TRG Datacenters إنها قررت الكشف عن التطبيقات التي فقدت شعبيتها هذا العام، باستخدام "الشبكات الاجتماعية الأكثر شعبية في جميع أنحاء العالم" (استنادًا إلى أرقام Statista) وحصلت على الشبكات التسعة التي تضم أكبر عدد من المستخدمين، بما في ذلك فقط تلك المتوفرة في بلدان متعددة حول العالم، كما حللت عدد المرات التي تم فيها البحث شهريًا عن "كيفية حذف حسابي على فيسبوك" على مدار الـ 12 شهرًا الماضية.

وزعم التقرير أن إنستجرام هو أكثر شبكات التواصل الاجتماعي التي كان مستخدمو الشبكة الاجتماعية حريصين على حذفها، حيث يبحث أكثر من مليون شخص حول العالم عن "كيفية حذف حسابي على إنستجرام" كل شهر في عام 2023، ما يعني أكثر من 12.500 شخص لكل 100.000 شخص حول العالم.

وأضاف التقرير: "على الرغم من ذلك، لا يزال التطبيق يضم ملياري مستخدم في جميع أنحاء العالم، وإذا استمر مليون شخص في المطالبة بحذف حساباتهم كل شهر، فقد تنفجر فقاعة "Instagrammable"، مما قد يغير مشهدها في غضون عام".

تبع ذلك تطبيق سناب شات، الذي تم إطلاقه لأول مرة في عام 2011، حيث يتطلع ما يقرب من 130 ألف شخص إلى حذف حساب سناب شات الخاص بهم شهريًا هذا العام، وعلى الرغم من أن هذا أقل بكثير من إنستجرام، إلا أنه لا يزال يمثل جزءًا كبيرًا من مستخدميه البالغ عددهم 750 مليونًا.

وفقا لبعض تقارير، هناك 4.8 مليار مستخدم لوسائل التواصل الاجتماعي في جميع أنحاء العالم، يمثلون 59.9% من سكان العالم و92.7% من جميع مستخدمي الإنترنت.

يستخدم أولئك الذين يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي ما متوسطه 6.7 شبكة مختلفة كل شهر، ويقضون ما معدله ساعتين و24 دقيقة عليها يوميًا.

كانت شركة ميتا، الشركة الأم لفيسبوك، قد أطلقت تطبيق ثريدز المنافس لتويتر في يوليو 2023.

وأعلنت شركة ميتا، التي تمتلك إنستجرام وفيسبوك، عن إطلاق "ثريدز"، واصفة إياه بأنه "تطبيق جديد... لمشاركة التحديثات النصية والانضمام إلى المحادثات العامة".

وفي خمسة أيام، اكتسب التطبيق 100 مليون مستخدم - مسجلاً رقمًا قياسيًا لأسرع 100 مليون عملية تنزيل في جميع أنحاء العالم.

ومع ذلك، بحلول شهر أغسطس، تم الإبلاغ عن حدوث انخفاض بنسبة 80% في عدد المستخدمين النشطين يوميًا منذ الإطلاق، كذلك الوقت الذي يقضيه المستخدمون في التطبيق قد انخفض، ففي شهر يوليو، كان المستخدمون يقضون ما متوسطه 21 دقيقة يوميًا عليه، واعتبارًا من نوفمبر انخفض إلى ثلاث دقائق فقط.