تكنولوجيا: لينوفو تستعد للإعلان عن Legion Y7000P 2024 في شهر يناير المقبل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - شاركت لينوفو إعلان تشويقي اليوم أكدت من خلاله على موعد الحدث المقرر عقده للإعلان عن جهاز Legion Y7000P 2024 والذي ينطلق في شهر يناير من عام 2024.

ينضم Legion Y7000P 2024 في شهر يناير المقبل لسلسلة أجهزة الحاسب الدفتري Legion المخصصة للألعاب، حيث تخطط لينوفو التركيز في الإصدار المرتقب على ترقية التصميم، وتحسين الآداء.

ومن المقرر أن يأتي Lenovo Legion Y7000P العام المقبل بتصميم أنيق يتضمن مخرج هوائي في الجزء الخلفي بحجم أكبر، بينما لا يتضمن الجهاز فتحات تهوية في الجانبين، لذا يظهر الجهاز بتصميم عصري يختلف عن الإصدارات السابقة.

كما يتميز الجهاز بتصميم مربع في الجزء الخلفي في واجهة الطاقة مع منفذ HDMI، ويضم الجهاز في الجانب الأيسر منفذ USB-A، واثنان من منافذ USB-C، ومدخل 3.5مم للسماعات، بينما يضم الجهاز في الجانب الأيمن 2 من منافذ USB-A، وفتحة قارئ microSD، ومنفذ RJ45 لشبكات الإنترنت.

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