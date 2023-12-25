تكنولوجيا: ‏Gmail يتيح الآن للمستخدمين إلغاء الاشتراك في رسائل البريد الإلكتروني غير المرغوب فيها بنقرة واحدة على iOS

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت جوجل في طرح زر “إلغاء الاشتراك” في تطبيق Gmail على نظام iOS. تعد هذه خطوة مرحب بها إلى حد كبير لأنها ستسمح للمستخدمين بالتخلص من رسائل البريد الإلكتروني غير المرغوب فيها مثل العروض الترويجية والنشرات الإخبارية والبريد العشوائي ورسائل البريد القصيرة التي لم يشترك فيها المستخدم.

يقع زر “إلغاء الاشتراك” بجوار اسم المرسل أو أسفل سطر الموضوع مباشرةً على الجانب الأيمن، وقد تم رصد ذلك لأول مرة بواسطة Android Authority.

سيؤدي النقر على الزر إلى فتح نافذة منبثقة إذا كان المستخدم يريد بالفعل إلغاء الاشتراك. وسيسمح التأكيد لـ Gmail بإرسال بريد إلكتروني من حساب المستخدم إلى معرف المرسل. يتطلب هذا نقرة واحدة فقط وبدون تمرير.

يعد زر إلغاء الاشتراك الجديد أكثر ملاءمة ويوفر للمستخدمين الكثير من الوقت مقارنة بالطرق الحالية. فقد كان على المستخدمين الانتقال إلى أسفل محتوى البريد الإلكتروني والبحث عن زر إلغاء الاشتراك الخاص بالمرسل.

وهناك طريقة أخرى تتمثل في النقر على قائمة النقاط الثلاث الموجودة أعلى نافذة الرسالة ثم اختيار “إلغاء الاشتراك“.

يأتي زر إلغاء الاشتراك في Gmail فقط على نظام iOS في الوقت الحالي. وعلى الرغم من أن الجدول الزمني الدقيق غير واضح، إلا أنه يمكننا أن نتوقع وصوله إلى أجهزة أندرويد قريبًا.

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