شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: انخفاض أسعار البيتكوين بنسبة 0.09 % خلال الـ 24 ساعة الماضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت عملة البيتكوين خسارة بنسبة 0.09% ليتم تداولها عند سعر 42,906 دولار، خلال عطلة نهاية الأسبوع، حيث انخفضت قيمة بيتكوين بمقدار 1306 دولارًا، وفقًا لموقع gadgets360.

اتبعت الأثير عملة البيتكوين لتشهد انخفاضات في الأسعار اليوم الإثنين، ويتم تداول الأثير بسعر 2,264 دولارًا، حيث انخفض سعر ETH بمقدار 11 دولارًا خلال نهاية الأسبوع.

إلى جانب BTC وETH، فإن العملات المشفرة الأخرى التي يتم تداولها في خسائر يوم الاثنين تشمل Ripple وCardano وDogecoin وShiba Inu وLitecoin وBitcoin Cash.

كما سجلت Leo وStellar وCronos انخفاضات في القيمة بالإضافة إلى Binance USD وBitcoin SV.

انخفضت القيمة السوقية الإجمالية لقطاع العملات المشفرة بنسبة 1.30 % خلال الـ 24 ساعة الماضية، في وقت كتابة هذا التقرير، بلغ تقييم قطاع العملات المشفرة 1.66 تريليون دولار، وفقًا لـ CoinMarketCap.

وفي الوقت نفسه، تشمل بعض العملات المشفرة التي يتم تداولها في الأرباح اليوم Uniswap، وNear Protocol، وZcash، وIota، وAugur.