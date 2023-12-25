تكنولوجيا: شاومي تقوم بتوسيع تحديث HyperOS ليشمل أكثر من 80 جهازًا في الدفعة الثانية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بعد القائمة الأولية للهواتف الذكية في شهر أكتوبر، أعلنت شركة شاومي الآن عن الدفعة الثانية من الأجهزة المؤهلة لتحديث HyperOS.

تتكون هذه الدفعة الأخيرة من أجهزة شاومي و Redmi، بما في ذلك الإصدارات الشهيرة مثل Xiaomi 12S Ultra و Redmi K50 Gaming و Xiaomi Pad 5 Pro.

ومن المتوقع أن يبدأ الطرح في وقت ما بين يناير ويونيو 2024، مما يعني أن التواريخ المحددة قد تختلف لكل جهاز.

فيما يلي القائمة الكاملة لأجهزة Xiaomi وRedmi المقرر أن تتلقى تحديث HyperOS في الدفعة الثانية:

Xiaomi

Mi Mix Fold

Xiaomi Mix 4

Xiaomi 12S Ultra

Xiaomi 12S Pro

Xiaomi 12S

Xiaomi 12 Pro Dimensity

Xiaomi 12 Pro

Xiaomi 12

Xiaomi 12X

Xiaomi 11 Ultra

Xiaomi 11 Pro

Xiaomi 11

Xiaomi 11 Lite 5G NE

Xiaomi 10S

Xiaomi 10 Ultra

Xiaomi 10 Pro

Xiaomi 10

Xiaomi Civi 3

Xiaomi Сivi 2

Xiaomi Civi 1S

Xiaomi Civi

Redmi

Redmi K60E

Redmi K50 Ultra

Redmi K50 Gaming

Redmi K50 Pro.

Redmi K50

Redmi K40S

Redmi K40 Gaming

Redmi K40 Pro+

Redmi K40 Pro

Redmi K40

Redmi Note 13 Pro+ 5G

Redmi Note 13 Pro 5G

Redmi Note 13 5G.

Redmi Note 13R Pro

Redmi 13R 5G

Redmi Note 12 Turbo

Redmi Note 12T Pro

Redmi Note 12 Pro speed edition

Redmi Note 12 Pro+ 5G

Redmi Note 12 Pro 5G

Redmi Note 12 5G

Redmi Note 12R Pro

Redmi Note 12R 5G

Note 12R

Redmi 12 5G

Redmi Note 11T Pro

Redmi Note 11 Pro

Redmi Note 11T Pro+

Redmi Note 11 Pro+

Redmi Note 11 5G

Redmi Note 11R

Redmi Note 11E Pro

Redmi Note 11E

Redmi 12C

الاجهزة اللوحية

Xiaomi Pad 5 Pro 12.4

Xiaomi Pad 5 Pro SG

Xiaomi Pad 5 Pro

Xiaomi Pad 5

Redmi Pad SE

Redmi Pad

ضع في اعتبارك أن خطة التحديث هذه مخصصة للصين فقط في الوقت الحالي. ومع ذلك، أعلنت شركة شاومي عن خطة عالمية لطرح HyperOS، والتي ستبدأ في الربع الأول من عام 2024.

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