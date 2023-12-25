تكنولوجيا: شاومي تقوم بتوسيع تحديث HyperOS ليشمل أكثر من 80 جهازًا في الدفعة الثانية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بعد القائمة الأولية للهواتف الذكية في شهر أكتوبر، أعلنت شركة شاومي الآن عن الدفعة الثانية من الأجهزة المؤهلة لتحديث HyperOS.
تتكون هذه الدفعة الأخيرة من أجهزة شاومي و Redmi، بما في ذلك الإصدارات الشهيرة مثل Xiaomi 12S Ultra و Redmi K50 Gaming و Xiaomi Pad 5 Pro.
ومن المتوقع أن يبدأ الطرح في وقت ما بين يناير ويونيو 2024، مما يعني أن التواريخ المحددة قد تختلف لكل جهاز.
فيما يلي القائمة الكاملة لأجهزة Xiaomi وRedmi المقرر أن تتلقى تحديث HyperOS في الدفعة الثانية:
Xiaomi
- Mi Mix Fold
- Xiaomi Mix 4
- Xiaomi 12S Ultra
- Xiaomi 12S Pro
- Xiaomi 12S
- Xiaomi 12 Pro Dimensity
- Xiaomi 12 Pro
- Xiaomi 12
- Xiaomi 12X
- Xiaomi 11 Ultra
- Xiaomi 11 Pro
- Xiaomi 11
- Xiaomi 11 Lite 5G NE
- Xiaomi 10S
- Xiaomi 10 Ultra
- Xiaomi 10 Pro
- Xiaomi 10
- Xiaomi Civi 3
- Xiaomi Сivi 2
- Xiaomi Civi 1S
- Xiaomi Civi
Redmi
- Redmi K60E
- Redmi K50 Ultra
- Redmi K50 Gaming
- Redmi K50 Pro.
- Redmi K50
- Redmi K40S
- Redmi K40 Gaming
- Redmi K40 Pro+
- Redmi K40 Pro
- Redmi K40
- Redmi Note 13 Pro+ 5G
- Redmi Note 13 Pro 5G
- Redmi Note 13 5G.
- Redmi Note 13R Pro
- Redmi 13R 5G
- Redmi Note 12 Turbo
- Redmi Note 12T Pro
- Redmi Note 12 Pro speed edition
- Redmi Note 12 Pro+ 5G
- Redmi Note 12 Pro 5G
- Redmi Note 12 5G
- Redmi Note 12R Pro
- Redmi Note 12R 5G
- Note 12R
- Redmi 12 5G
- Redmi Note 11T Pro
- Redmi Note 11 Pro
- Redmi Note 11T Pro+
- Redmi Note 11 Pro+
- Redmi Note 11 5G
- Redmi Note 11R
- Redmi Note 11E Pro
- Redmi Note 11E
- Redmi 12C
الاجهزة اللوحية
- Xiaomi Pad 5 Pro 12.4
- Xiaomi Pad 5 Pro SG
- Xiaomi Pad 5 Pro
- Xiaomi Pad 5
- Redmi Pad SE
- Redmi Pad
ضع في اعتبارك أن خطة التحديث هذه مخصصة للصين فقط في الوقت الحالي. ومع ذلك، أعلنت شركة شاومي عن خطة عالمية لطرح HyperOS، والتي ستبدأ في الربع الأول من عام 2024.
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