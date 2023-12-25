أبل توقف مبيعات الساعات الذكية واستبدالها في الولايات المتحدة Apple Watch 9 وUltra 2

أكدت أبل وفاءها بكلمتها، حيث قامت بوقف المبيعات عبر الإنترنت لأحدث سلسلة من ساعاتها الذكية – Apple Watch Series 9 و Apple Watch Ultra 2 – في الولايات المتحدة، يأتي توقف المبيعات في أعقاب نزاع براءات الاختراع التي تتعلق بأجهزة مستشعرات الأكسجين في الدم SpO2 والتي وضعتها Apple في ساعاتها الذكية.

أبل توقف المبيعات عبر الإنترنت وفقًا للنزاع بشأن براءات الاختراع

بينما لم تعد أبل تبيع أحدث ساعاتها على موقعها على الويب، إلا أنها ما زالت متاحة في متاجر أبل، ستعلق الشركة المبيعات في حوالي 270 متجرًا اعتبارًا من 24 ديسمبر قبل أن يبدأ حظر الاستيراد المجدول في 25 ديسمبر، أي انه لا وجود لساعات Apple الذكية بسهولة بعد هذا التاريخ، بالتالي سننتظر قليلًا لتستطيع شراء الساعة ان كنت تريد شراءها.

توقف استبدال الأجهزة للساعات القديمة

ذُكر أيضًا أن أبل قد قامت بإيقاف استبدال الأجهزة القديمة التي لا تزال تحت الضمان. وفقًا لتقرير Bloomberg، فإن Apple أعلمت فرق خدماتها من خلال مذكرة بأنها ستتوقف عن استبدال نماذج الساعات التي خرجت من الضمان، مثل Apple Watch Series 6. وهذا يعني إذا كنت قد كسرت ساعتك الذكية من الفئة 6، 7، 8، 9، Ultra، أو Ultra 2 وترغب في استبدال جزء، فلن تتمكن من القيام بذلك رسميًا من خلال أبل.

تأثيرات حظر الاستيراد والتبادل بعد 25 ديسمبر

بعد تنفيذ حظر الاستيراد في 25 ديسمبر، ستتوقف أبل أيضًا عن استبدال الساعات التي تم شراؤها قبل الحظر بلون أو حجم مختلفين خلال فترة الإرجاع العادية، وقد تم إعلام الموظفين في المتاجر بأنه لن يُسمح بتبادل المنتجات، ولكن ستستبدل أبل الملحقات مثل الأساور. ومع ذلك، سيكون بإمكان المستخدمين إرجاع الساعات تحت الضمان لاسترداد المبلغ.

بدائل ساعات ِApple

إذا كنت ترغب في سلسلة Apple Watch Series 9 أو Watch Ultra 2 وتشعر بالحيرة حول ما إذا كنت يجب أن تقوم بشرائها الآن فقد اقول لك انتظر قليلًا، لا نضمن ان تشتري الساعة وتظهر بها مشاكل او أي شيء، يمكنك البحث عن بدائل لساعة Apple في النهاية ان كنت ترغب في ساعة ذكية لكنك للأسف لن تستطيع شراء ساعة Wear OS مع الايفون بعد ذلك فستلجأ الى منتجات أخرى كساعات هواوي.

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