شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ما الذي يمكنك توصيله بجهاز iPhone 15 باستخدام USB-C؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تخلصت شركة Apple أخيرًا من منفذ Lightning واستبدلته بمنفذ USB-C، في هواتف iPhone 15 وiPhone 15 Plus، وهذا يفتح عالمًا جديدًا تمامًا من الراحة لتوصيل الملحقات والأجهزة، يذهب iPhone 15 Pro وiPhone 15 Pro Max إلى أبعد من ذلك، حيث يدعم منفذ USB-C في الطرازات الاحترافية سرعات USB-3، مما يتيح سرعات نقل بيانات تصل إلى 10 جيجابت في الثانية، وفقاً لموقع 9to5mac.

لقد استثمرت Apple بالكامل في النظام البيئي لمنفذ Lightning على iPhone، ومع ذلك، فقد بدأت في اعتماد USB-C عبر طرازات Mac وiPad منذ عام 2015 كوسيلة لتحديث الاتصال بالكمبيوتر، ويتميز USB-C بأنه متعدد الاستخدامات، حيث يحمل الطاقة والبيانات بنفس الموصل، ويوفر USB-4 / Thunderbolt سرعات نقل بيانات أعلى.

الآن بعد أن أصبح لديك iPhone 15، ربما تكون على وشك أن تكون قادرًا على استخدام نفس الكابل لشحن جميع أجهزتك، وتحتوي جميع أجهزة iPad تقريبًا على منفذ USB-C، وجميع أجهزة Mac مزودة بمنفذ USB-C منذ عقد من الزمن، تأتي أجهزة Mac الأحدث مزودة بشاحن MagSafe من Apple، ولكن يمكن أيضًا شحنها عن طريق توصيل أحد منافذ USB-C الخاصة بها أيضًا، يأتي أحدث جيل من Apple TV مزودًا بجهاز تحكم عن بعد USB-C، وأصدرت Apple للتو جهاز AirPods Pro جديد مع علبة شحن USB-C، ويمكنك الآن أيضًا شراء علبة USB-C بشكل منفصل من متجر Apple.

زاوية أخرى رائعة لقصة شحن USB-C هي أنه يمكنك الآن استخدام iPhone لشحن الملحقات الأخرى، ويمكن لجهاز iPhone 15 قبول ما يصل إلى 27 واطًا من خلال منفذ USB-C، ولكن يمكنه أيضًا إخراج حوالي 4.5 واط.

مع Lightning، لا يمكنك الاتصال بشاشات العرض الخارجية إلا عبر جهاز دونجل، باستخدام USB-C على iPhone 15، يمكنك الإخراج إلى الشاشة مباشرة، استخدم كابل USB-C إلى HDMI واعرض شاشة iPhone على تلفزيون أو شاشة 4K، مع انعكاس الشاشة، إذا كنت تشاهد فيلمًا في تطبيق خدمة بث الفيديو، فسيقوم الفيلم تلقائيًا بملء أبعاد التلفزيون باستخدام عناصر التحكم في التشغيل على شاشة اللمس، اعرض مكتبة الصور الخاصة بك بسهولة أو قم بإجراء عرض تقديمي باستخدام Keynote بمجرد توصيل هاتفك مباشرةً بجهاز العرض.

إحدى حالات الاستخدام التي تدفعها Apple هي وضع iPhone كوحدة تحكم ألعاب محمولة، باستخدام قوة شريحة A17 Pro الموجودة بالداخل، يمكن لجهاز iPhone 15 Pro تشغيل بعض الألعاب المتطورة بدقة عالية، قم بإقران وحدة تحكم ألعاب Xbox أو PlayStation، وقم بتوصيل هاتفك بالتلفزيون، وابدأ اللعب، يعد محول Apple USB-C Digital AV خيارًا جيدًا لحالة الاستخدام هذه، لأنه يسمح بمنفذ HDMI وإخراج الطاقة للشحن المستمر والعبور عبر USB-C في دونجل واحد مناسب.

قم بتوسيع مساحة التخزين المحلية الخاصة بك باستخدام محركات الأقراص الثابتة USB-C وبطاقات SD المحمولة

قم بتوصيل محرك أقراص ثابت USB-C أو قارئ بطاقة SD وتصفح الملفات مباشرة باستخدام تطبيق الملفات على iPhone. إذا ذهبت في عطلة وأخذت معك كاميرا مخصصة، فيمكنك استيراد الصور مباشرة من بطاقة SD إلى هاتف iPhone الخاص بك.