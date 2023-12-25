شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إنفيديا الأمريكية لصناعة الرقائق تتبرع بـ 15 مليون دولار لمساعدة إسرائيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبرعت شركة إنفيديا الأمريكية لصناعة الرقائق الإلكترونية وموظفوها بمبلغ 15 مليون دولار لمنظمات إسرائيلية وأجنبية غير ربحية لدعم إسرائيل، فيما قالت نفيديا، إن آلاف الموظفين من أكثر من 30 دولة تبرعوا بما مجموعه 5 ملايين دولار، وهو ما ضاهته الشركة وضاعفته إلى 10 ملايين دولار في إطار برنامج خاص تم تقديمه لمساعدة المتضررين من الحرب، بحسب وكالة رويترز.



وقالت إنفيديا أيضًا إنها تبرعت بمئات أجهزة الكمبيوتر للعائلات التي تم إجلاؤها من شمال وجنوب إسرائيل، وقدمت آلاف الوجبات الساخنة من كافتيريا مكتبها في يوكنعام.

وبحسب الشركة التبرع كان أكبر حملة لجمع التبرعات الإنسانية في تاريخ الشركة البالغ 30 عامًا، فيما قال جدعون روزنبرج، مدير شركة Nvidia: "نحن فخورون برؤية هذا الدعم الواسع من عائلات Nvidia في إسرائيل وحول العالم، ونشعر بالامتنان لصلواتهم وأملهم في عودة زميلنا أفيناتان أور، والرهائن الآخرين من أسر حماس".

وقالت Nvidia إن الموظفين اختاروا التبرع لمنظمات في المنطقة بما في ذلك Asor Fund (JGive)، والأصدقاء الأمريكيين لـ Magen David Adom، وأطباء بلا حدود، وأصدقاء United Hatzalah، وIsraAID (الولايات المتحدة)، والمساعدة الإنسانية العالمية، والوكالة اليهودية لإسرائيل، وWorld Central.