تكنولوجيا: ‏Asus تستعد لإطلاق لوحة الالعاب ROG Tessen كرفيق مثالي لهواتف الألعاب الذكية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يُزعم أن شركة Asus ستعيد تصور تصميم هواتفها الذكية التي تعمل بنظام أندرويد بخلاف Zenfone في عام 2024.

والآن، من المتوقع أيضًا أن تفعل الشركة نفس الشيء مع ملحقات الألعاب المحمولة الخاصة بها.

يُعتقد أنه سيتم طرح Tessen كعملية شراء اختيارية جديدة مع أحدث هواتف ROG، كما هو الحال مع RedMagic Shadow Blade 2.

وعلى ما يبدو، سيتم تقديم الأداة الجديدة باعتبارها الرفيق المثالي لأي هاتف ذكي يعمل بنظام أندرويد، مع تصميمها القابل للتوسيع.

يُعتقد أن Tessen ستحل محل سلسلة Kunai في هذا الصدد، على الرغم من أنها تتفوق على سابقاتها بتصميم جديد قد يكون قابلاً للطي.

وبصرف النظر عن كونها أكثر قابلية للحمل، فقد تكون هذه الوظيفة موجودة أيضًا لجعل تطبيقات FPS أكثر واقعية، وهو ما يفسر أيضًا المشغلات المثبتة في الخلف التي يبدو أن الملحق يحتوي عليها في عروضه الجديدة.

ستحتوي الأداة على جميع منصات D والأزرار وأذرع التحكم (التي يقال إنها ALPS) التي قد يتوقعها المستخدمون. ومع ذلك، لا يوجد أي ذكر للوضع اللاسلكي.

من المتوقع أن يصبح جهاز Tessen متاحًا في عام 2024 مقابل 139 دولار.

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