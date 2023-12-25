تكنولوجيا: طرق إعادة تدوير البطاريات الجديدة يمكن أن تجعل السيارات الإلكترونية أرخص

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تهدف طرق إعادة تدوير البطاريات الجديدة إلى جعل التنقل الكهربائي أكثر صداقة للبيئة وضمان أسعار معقولة للسيارات الكهربائية.

تتطلب بطاريات السيارات الكهربائية مواد من مصادر أصبحت نادرة بشكل متزايد بسبب تناقص توافر بعض المعادن الرئيسية.

وتشمل المواد الخام ذات الصلة ببطاريات الليثيوم أيون الكوبالت والليثيوم والجرافيت والنيكل والمنغنيز. ويجب استخدام هذه المواد بكفاءة وإعادة تدويرها لتقليل النفايات والحفاظ على الموارد.

تؤدي شعبية السيارات الكهربائية إلى زيادة الطلب على المواد المستخدمة في بطاريات الليثيوم أيون. ومن المتوقع أنه بحلول عام 2050، يمكن أن يزيد الطلب على الليثيوم بمقدار 20 مرة.

وفي حين أن التوافر الجيولوجي لا يشكل مصدر قلق حاليًا، فقد يكون هناك نقص مؤقت في المواد الخام.

علاوةً على ذلك، يعد الاستهلاك المستدام للمواد الخام أمرًا بالغ الأهمية لتعزيز التنقل الصديق للمناخ وتسهيل ثورة الطاقة النظيفة.

تعد إعادة التدوير أمرًا بالغ الأهمية لتحسين توازن غازات الدفيئة في البطاريات. ويمكن لعمليات إعادة التدوير الجديدة استخراج المعادن بكفاءة من البطاريات المستعملة، على سبيل المثال من أجهزة الحواسب المحمولة أو الأجهزة الكهربائية المختلفة أو السيارات الكهربائية: يمكن إعادة تدوير الكوبالت والنيكل بالكامل تقريبًا، والليثيوم أكثر من 80 بالمائة.

فمثلاً، تشارك شركة CATL في إعادة تدوير البطاريات، وافتتحت منشأة لإعادة التدوير في نينغدي بالصين في عام 2020.

ويمكن للمصنع إعادة تدوير 10000 طن سنويًا من الليثيوم والكوبالت والنيكل والمنغنيز من بطاريات أيون الليثيوم المستخدمة. وتهدف الشركة إلى إعادة تدوير 80% من نفايات البطاريات بحلول عام 2030.

في السنوات الأخيرة، حققت شركات مثل Redwood Materials و Li-Cycle تقدمًا كبيرًا وأصبحت شركات رئيسية في إعادة تدوير البطاريات.

أغلقت شركة Redwood Materials، التي أسسها الرئيس التنفيذي السابق للتكنولوجيا في شركة Tesla، جولة تمويل بقيمة 1.3 مليار دولار أمريكي في عام 2022، بينما تلقت Li-Cycle رأس مال بقيمة 1.5 مليار دولار أمريكي من مستثمرين من القطاعين العام والخاص في عام 2023.

إعادة تدوير البطاريات وحدها لن تكون كافية لتلبية الطلب. ومع ذلك، هناك العديد من الحلول التي يمكن أن تقلل من المتطلبات المادية لبطاريات السيارات الكهربائية وتساعد في تحقيق الأهداف المناخية.

وتشمل هذه الحلول تطوير تقنيات بطاريات جديدة تتطلب مواد خام أقل، واستخدام الطاقات المتجددة لإنتاج بطاريات أيون الليثيوم، وتحسين كفاءة السيارات الكهربائية.

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