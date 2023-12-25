ما هي أداة Imagine من ميتا facebook وكيفية استخدامها..انتشار أدوات الذكاء الإصطناعي أصبح أمرًا شائعًا الآن، وتحديدًا في مجال إنشاء الصور فتوجد الكثير من الأدوت، ونتحدث عن أحدها الآن وهي أداة Imgaine التي تأتي من شركة (Meta) فيس بوك، قامت شركة ميتا بالدخول في عالم الذكاء الاصطناعي بتلك الأدة حتى تتمكن من إنشاء أداة ذكاء اصطناعي حقيقية قادرة على منافسة أدوات الذكاء الصناعي في مجال إنشاء الصور، وتاليًا سنتعرف على أداة Imagine من Meta فيسبوك، تابع لتتعرف على ما تريد، تابع لتتعرف على المزيد.

ما هي أداة Imagine من ميتا الفيسبوك؟

أداة Imagine هي إحدى أدوات الذكاء الإصطناعي التي تقوم بإنشاء الصور باستخدام ذكاء الصناعي الذي يأتي مدعّمًا من Emu لتشغيله وهو نموذج أساس الصور في فيس بوك، شركة ميتا بحد ذاتها قائمة على الذكاء الإصطناعي في فكرتها الأولية التي أنشئت بها

ولا عجب أنها أنشأت أداة إيماجن كأداة ذكاء الصناعي لإنشاء الصور، حيث يمكنك استخدام الأداة في إنشاء الصور بمختلف أشكالها وألوانها، وتقوم بمهامها بكفاءة لتكن مُنافسة لأدواء الذكاء صناعي التي أطلقت مؤخرًا في مجال إنشاء الصور بـ الذكاء الاصطناعي.

وجديرًا بالذكر أنه تم تدريب Emu لتشغيل Imagine بـ 1.1 مليار صورة، وهذا حتى تصل لهذا الأداء من الإحترافية كأداة ذكاء اصطناعي.

متى يمكن أن تحتاج لأداة Imgaine؟

أداة إيماجن يمكن أن تُستخدم في الكثير من الأحوال، فاستخدام الصور يكون في كثير من المجالات، كأن تستخدم في المقالات، أو في الأبحاث، أو في التقارير أو في التصميمات بمختلف أنواعها، يمكن من خلال الكثير من الأدوات أن تقوم بإنشاء صور ذكاء صناعي، إلا أن أداة إيماجن يمكن أن تكون أداتك المناسبة لأن تتمكن من خلالها على الحصول على الصور المنشئة بالذكاء الإصطناعي، لكي تفيدك فيما تود أن تقوم بإنشائها لأجله.

كيفية استخدام أداة Imagine من ميتا facebook

اداة إيماجن من الفيسبوك هي أداة ذكاء اصطناعي بسيطة في استخدامها، فلن يتطلب منك الكثير حتى تقوم باستخدامها، فبمجرد كتابة النص المطلوب، والذي تقوم بكتابته بناءًا على تخيلك للصورة التي تود إنشاءها، فمثال على ذلك أن تقوم بكتابة “a man holding cup of coffee” فما ستترجمة أداة Imagine هو صورة لرجل يحمل كوب قهوة، وستقوم فورًا بإنشاء الصور لك في غضون دقائق، وهذا بفضل قوتها كإحدى أدوات الذكاء الاصطناعي الآتية من ميتا فيس بوك لإنشاء صور الذكاء الإصطناعي.

ملاحظات:

الأداة تقوم بإنتاج أربع صور مختلفة لتقوم باختيار الصورة المناسبة لك

الصور تصل دقتها إلى 1280 × 1280 بكسل

وتاليًا سنوضح بالتفصيل كيفية استخدام أداة Imagine من فيسبوك لإنشاء صور الذكاء الإصطناعي:-

أولًا يتوجب عليك التسجيل في منصة ميتا من خلال حساب الفيس خاصتك.

ثم ستقوم بالولوج إلى الصفحة الرئيسية لـ أيماجن

ثم يُمكنك كتابة النص الذي على أساسه سينشيء لك الصورة التي تنتظرها

ثم يُمكنك حفظ الصور من الضغط على العلامة أعلى يمين الصورة واختيار Save.

ماذا إذا لم يعمل معك؟

أداة الذكاء الاصطناعي أيماجن تعمل في أغلب أنحاء العالم، إلا أنها قد لا تعلم في بعض المناطق العربية، وإذا لم تعمل معك يمكنك أن تستعين بالـ VPN لكي تتمكن من الولوج إلى صفحة الأداة.

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