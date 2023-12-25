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تكنولوجيا: أم الدنيا أحلى ما فى الدنيا.. رائد فضاء ينشر صورًا مدهشة لمصر من الفضاء

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القاهرة - سامية سيد - نشر رائد الفضاء الروسي "OLEG ARTEMIEV" صورًا مميزة لمصر من محطة الفضاء الدولية، وكتب في تعليق الصور على صفحته الشخصية بموقع إنستجرام: "لقطات مميزة من محطة الفضاء الدولية، هنا يمكنك رؤية البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر وخليج العقبة ونهر النيل".

مصر
 

نشر رائد الفضاء الفرنسى توماس بيسكيه، صورة من الفضاء لنهر النيل ودلتا مصر، مبديًا إعجابه الشديد بموقعهما المتميز، مؤكدًا أنهما من الأماكن المميزة فى العالم والتى يمكن التعرف عليها على الفور ومن الوهلة الأولى لرؤيتهما.

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ونشر بيسكيه، الصورة عبر حسابه على تويتر، صحبها بتعليقه: "الأرض شاسعة، لكن هناك أماكن يمكن التعرف عليها على الفوز ومن الوهلة الأولى.. وادى النيل والدلتا فى مصر، التى تتناقض خصوبتها مع الصحراء المحيطة وتتدفق إلى زرقة البحر الأبيض المتوسط".

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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